Resultado GP do Brasil de Fórmula 1

O brasileiro Felipe Massa não conseguiu fazer um bom treino de classificação para o Grande Prêmio de Interlagos e largará em 13º na corrida deste domingo (13), a qual marca a sua última pela F-1 no Brasil.

O resultado é o pior em classificações em sua história no circuito paulistano. Em uma prova que pode ser decisiva para o campeonato, a pole position ficou com Lewis Hamilton, que superou o líder da tabela Nico Rosberg, que larga em segundo.

O outro brasileiro na pista, Felipe Nasr, terminou em último. No entanto, após uma punição ao francês Esteban Ocon (Manor), Nasr conseguiu subir para uma posição. Ocon havia terminado em 20º e caiu para último por ter "atrapalhado a passagem de Jolyon Palmer, da Renault, ainda no início do treino".

Ocon foi o piloto que tirou a chance do brasileiro correr em 2017 pela Force India. A escuderia anunciou o francês para a próxima temporada.

A terceira colocação ficou com Kimi Raikkonen, da Ferrari, que mais uma vez superou o companheiro Sebastian Vettel, que foi apenas o quinto. Max Verstappen, da Red Bull, ficou em quarto. Os rivais, contudo, foram bem mais lentos: a diferença entre o pole e o terceiro foi de mais de seis décimos.

No treino classificatório da tarde deste sábado (12), o brasileiro acabou fora dos 10 primeiros 1min12s521, a exemplo de seu companheiro Valtteri Bottas, que larga em 11º. Felipe Nasr também não foi bem e caiu logo no Q1, ficando em peúltimo no grid de largada com o tempo de 1min13s681.

Logo depois que terminou o Q2, Felipe Massa saiu cabisbaixo pelo autódromo de Interlagos e foi muito aplaudido pela torcida que compareceu ao local. Para retribuir o apoio, Massa subiu na mureta dos boxes e acenou para o público.

"Eu não acho que foram as gotas [de chuva]. Alguma coisa aconteceu com o pneu dianteiro. A primeira volta foi a mais tranquila, mas depois parecida que algo não estava funcionando. Eu entro na curva e o carro sai de frente. Não deu para entender direito o que aconteceu, uma pena porque eu estava confiante, eu poderia me dar bem no Q3. A corrida é longa amanhã e vou tentar fazer o máximo. é o mínimo que tenho a fazer pela torcida maravilhosa, um carinho. Eu subi no muro, bateu um vento e quase caí, mas é o carinho por essa torcida que é diferente de todos os países", disse Felipe Massa logo depois a classificação para a TV Globo.

Felipe Nasr, da Sauber, deixou o treino classificatório também com uma sensação de tristeza. "Hoje foi frustrante. Foi uma pena que na minha última tentativa fui lento na subida da reta, mas é o que deu para hoje. Amanha vamos ter uma corrida imprevisível. Corrida em casa sempre tem uma energia boa, espero fazer uma boa prova"

Confira o resultado da classificação do GP do Brasil

1. Lewis Hamilton ING Mercedes-Mercedes 1m 10.736s

2. Nico Rosberg ALE Mercedes-Mercedes 1m 10.838s

3. Kimi Raikkonen FIN Ferrari-Ferrari 1m 11.404s

4. Max Verstappen HOL Red Bull-TAG 1m 11.485s

5. Sebastian Vettel ALE Ferrari-Ferrari 1m 11.495s

6. Daniel Ricciardo AUS Red Bull-TAG 1m 11.540s

7. Romain Grosjean FRA Haas-Ferrari 1m 11.937s

8. Nico Hulkenberg ALE Force India-Mercedes 1m 12.104s

9. Sergio Perez MEX Force India-Mercedes 1m 12.165s

10. Fernando Alonso ESP McLaren-Honda 1m 12.266s

11. Valtteri Bottas FIN Williams-Mercedes 1m 12.420s

12. Esteban Gutierrez MEX Haas-Ferrari 1m 13.431s

13. Felipe Massa BRA Williams-Mercedes 1m 12.521s

14. Daniil Kvyat RUS Toro Rosso-Ferrari 1m 13.726s

15. Carlos Sainz Jr ESP Toro Rosso-Ferrari 1m 13.920s

16. Jolyon Palmer ING Renault-Renault 1m 12.258s

17. Jenson Button ING McLaren-Honda 1m 13.276s

18. Kevin Magnussen DIN Renault-Renault 1m 13.410s

19. Pascal Wehrlein ALE Manor-Mercedes 1m 13.427s

20. Marcus Ericsson SUE Sauber-Ferrari 1m 13.623s

21. Felipe Nasr BRA Sauber-Ferrari 1m 13.681s

22. Esteban Ocon FRA Manor-Mercedes 1m 13.432s (punido)