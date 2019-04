Estreia de circuito mineiro pode alterar classificação da Stock Car

A Stock Car se aproxima do final da temporada com a disputa da penúltima etapa de 2016. A rodada dupla que acontece em Curvelo (MG), é uma das mais esperadas de todo o ano por pilotos, equipes e patrocinadores. O Circuito dos Cristais, empreendimento privado que será inaugurado de forma nacional justamente com a Stock Car, é o mais novo autódromo brasileiro.



O traçado é seletivo, cheio de subidas e descidas - são 30 metros entre a parte mais alta e mais baixa do circuito - e 4.420 metros de extensão (maior do que o de Interlagos, que tem 4.314). A reta de 800 metros, iniciada após uma curva lenta à esquerda, trará a grande oportunidade de ultrapassagens para a maioria dos pilotos, com a primeira curva sendo à direita, em 90 graus, seguida por um desvio à esquerda que leva à parte mista do traçado - que também oferece outros pontos de ultrapassagem.



Durante o ano, alguns pilotos visitaram o Circuito dos Cristais para chegar ao final de semana da etapa ao menos sabendo "para que lado virar". Gabriel Casagrande, Lucas Foresti, Galid Osman, Diego Nunes e até Rubens Barrichello viajaram até Curvelo para conhecer a pista - e gostaram.



A etapa anterior, em Goiânia, disputada sob chuva, viu Barrichello mostrar toda sua experiência em pista molhada para diminuir de 44 para 29 pontos a desvantagem para o líder Felipe Fraga. São 105 pontos em jogo até a etapa final em Interlagos, que terá pontuação dobrada.



Entretanto, há mais gente na briga. Matematicamente, até o oitavo colocado (Vitor Genz, com 149 pontos) tem chances. Valdeno Brito, terceiro colocado com 189, tem estado regularmente no pódio e é outro que pode ameaçar, junto de Marcos Gomes, Max Wilson, Diego Nunes e Daniel Serra.



As atividades de pista se iniciam na sexta-feira (18) com um treino extra de reconhecimento da pista e o shakedown. O primeiro treino livre acontece às 12h50 e será dividido em dois grupos de 15 pilotos, que acelerarão pelo traçado durante uma hora. O segundo treino livre acontece já no sábado (19) a partir das 9h10. A sessão classificatória que define o grid de largada acontece às 12h30 com transmissão pelo SporTV.

Copa Petrobras de Marcas se aproxima do fim da temporada e disputa pelo título segue marcada pela imprevisibilidade

Os carros da Copa Petrobras de Marcas desembarcam em Curvelo (MG) para a primeira corrida da história da categoria em Minas Gerais. O Circuito dos Cristais recebe a penúltima etapa da temporada 2016 quando Honda, Toyota, Chevrolet, Renault e Ford lutam por vitórias e seus pilotos buscam pontos para manterem-se vivos na disputa pelo título.



Nonô Figueiredo é o líder com 169 pontos, condição alcançada com seu Chevrolet Cruze #11 na etapa anterior, em Londrina (PR). Apesar disso, sua vantagem não é nada grande: apenas três pontos sobre Vicente Orige (Honda), que está empatado com Thiago Marques (Toyota). Ambos somam 163 pontos.



Gustavo Martins (Honda), que até a prova de Londrina liderava a tabela, é agora o quarto colocado com 158, mas ainda alimenta chances de título, assim como Gabriel Casagrande (Renault), o quinto com 156 e Guilherme Salas (Renault) com 129, Daniel Kaefer (Honda), que soma 125 e Carlos Souza (Honda) com 119.



O traçado do Circuito dos Cristais, com 4.420 metros, é completa novidade para todos os competidores, o que aumenta a expectativa em torno de grandes disputas para que os candidatos ao título cheguem a Interlagos com chances na rodada dupla final.



Por isso, os pilotos terão um treino extra na sexta-feira (18) para iniciarem a adaptação ao traçado. Logo depois, os carros voltam à pista para os treinos livres às 10h25 e 15h05. No sábado (19) acontecem um shakedown, a classificação e a primeira corrida, com largada às 14h25. No domingo (20), a Copa Petrobras de Marcas abre a programação com a segunda bateria às 8h55.