Nonô Figueiredo é campeão da Copa Petrobras de Marcas 2016

A etapa de encerramento da temporada 2016 da Copa Petrobras de Marcas foi cheia de emoção do começo ao fim. Da movimentada corrida disputada no sábado, que promoveu uma reviravolta na classificação do campeonato, à corrida final disputada na chuvosa tarde deste domingo (11) em Interlagos, não faltaram disputas. No final, Nonô Figueiredo foi consagrado o campeão de 2016.



Um verdadeiro temporal desabou sobre o Autódromo Internacional José Carlos Pace dez minutos antes da largada, mas a chuva depois diminuiu, possibilitando o início da prova. O piloto da Onze Motorsports largou da primeira posição e nela permaneceu até a bandeira quadriculada. Seu oponente mais próximo, Gustavo Martins precisava de um segundo lugar, mas terminou em quarto, atrás de Daniel Kaefer e Felipe Tozzo, que completaram o pódio formado por Chevrolet, Honda e Ford.



Nonô, em seu segundo ano na Copa Petrobras de Marcas, conquista seu primeiro título na categoria e o segundo da Chevrolet - o primeiro havia sido com Thiago Camilo na primeira temporada da história da série, em 2011. "A sensação é de bastante satisfação. Por toda a equipe, todo o trabalho. É legal poder retribuir com o título por tudo o que eles fizeram. São eles que estão todos os dias pensando, e com todas as dificuldades que enfrentamos, tentando encontrar aquele algo a mais para fazer a diferença em um carro de corrida. Poder dividir este título com a equipe é bastante gratificante", comemorou.



Gustavo Martins repete, assim, o vice-campeonato alcançado em 2015 com o Honda Civic da JLM Racing, a apenas cinco pontos do campeão. Vicente Orige, também da Honda, encerrou a temporada em terceiro, à frente de Guilherme Salas, o melhor representante da Renault na tabela do campeonato. Daniel Kaefer (Honda), Gabriel Casagrande (Renault), Thiago Marques (Toyota), Carlos Souza (Honda), Felipe Tozzo (Ford) e Willian Starostik (Renault) completaram os dez melhores da temporada 2016.



Entre as marcas, a Honda se despede da categoria com mais um título e 591 pontos, à frente da Renault, que marcou 504. A Chevrolet fechou o ano com 380, contra 343 da Toyota e 241 da Ford.



Resultado da Corrida Final:

1-) 11 Nonô Figueiredo (Onze Motorsport/Chevrolet Cruze) - 12 voltas em 28min37s311 (média de 108,5 km/h)

2-) 17 Daniel Kaefer (JLM Racing/Honda Civic) - a 3s282

3-) 57 Felipe Tozzo (Friato Racing Team/Ford Focus) - a 4s738

4-) 0 Gustavo Martins (JLM Racing/Honda Civic) - a 5s030

5-) 43 Vicente Orige (JLM Sport/Honda Civic) - a 5s350

6-) 9 A.Navarro/B.Monteiro (RSports/Chevrolet Cruze) - a 7s933

7-) 21 Guilherme Salas (Greco/Renault Fluence) - a 12s954

8-) 66 Enrico Bucci (Friato Racing Team/Ford Focus) - a 13s871

9-) 74 Odair dos Santos (Paraguay Racing/Toyota Corolla) - a 29s233

10-) 12 Marcio Basso (Onze Motorsports/Chevrolet Cruze) - a 38s690

11-) 88 Thiago Klein (Paraguay Racing/Toyota Corollaa) - a 1 volta

12-) 1 Thiago Marques (RZ Motorsport/Toyota Corolla) - a 2 voltas

NÃO COMPLETARAM

13-) 83 Gabriel Casagrande (C2 Team/Renault Fluence) - a 7 voltas

14-) 22 Fabio Carbone (Greco/Renault Fluence) - a 7 voltas

15-) 33 P.Choate/L.Razia (RZ Motorsport/Toyota Corolla) - a 9 voltas

16-) 28 Carlos Souza (JLM Sport/Honda Civic) - a 1 voltas

17-) 31 Willian Starostik (C2 Team/Renault Fluence) - a 5 voltas

18-) 555 Ayman Darwich (RSports/Chevrolet Cruze) - sem tempo

MELHOR VOLTA: Nonô Figueiredo, 2min01s621 (127,6 km/h)



CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CAMPEONATOS:

PILOTOS

1-) Nonô Figueiredo, 246

2-) Gustavo Martins, 241

3) Vicente Orige, 218

4-) Guilherme Salas, 199

5-) Daniel Kaefer, 189

6-) Gabriel Casagrande, 188

7-) Thiago Marques, 180

8-) Carlos Souza, 166

9-) Felipe Tozzo, 141

10-) Willian Starotik, 127

11-) Patrick Choate, 93

12-) Luiz Razia, 84

13-) Tiago Klein, 83

14-) Beto Monteiro, 76

15-) Fabio Carbone, 58

16-) Odair dos Santos, 54

17-) Renan Guerra, 53

18-) Marcelo Di Tripa, 50

19-) Marcio Basso, 48

20-) Ayman Davarro, 24arwich, 32

21-) Enrico Bucci, 31

22-) Ricardo Gargiulo, 30

23-) Marco Romanini, 26

24-) Alexandre Navarro,

25-) André Bragantini Jr, 22

26-) Cesar Bonilha, 19

27-) Renato Braga, 19

28-) Mauro Meuenschwalder, 12

29-) Ricardo Sperafico, 9

30-) Leandro Romera, 0



EQUIPES

1-) JLM Racing (Honda Civic), 430

2-) JLM Sport (Honda Civic), 384

3-) C2 Team (Renault Fluence), 315

4-) Onze Motorsports (Chevrolet Cruze), 294

5-) RZ Motorsports (Toyota Corolla), 273

6-) Greco Competições (Renault Fluence), 257

7-) Friato Racing Team (Ford Focus), 241

8-) Paraguay Racing Team (Toyota Corolla), 137

9-) Romera Sports (Chevrolet Cruze), 23



MARCAS

1-) Honda, 591

2-) Renault, 504

3-) Chevrolet, 580

4-) Toyota, 343

5-) Ford, 241