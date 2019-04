Romain Dumas vence Rally de Monte Carlo na classe RGT

O campeão da 24 horas de Le Mans em 2016, Romain Dumas venceu o Rally de Monte Carlo, tradicional prova, realizada pelo Automóvel Clube de Mônaco. O evento acontece desde 1911.

Competindo na classe RGT, Dumas dividiu o 911 GT3 RS com Gilles de Turckheim. A dupla teve forte concorrência de várias equipes de fábrica. Dumas competiu com seu 911 particular.

“Foi uma corrida no fio da navalha. Treze dos 14 estágios especiais foram sob neve e gelo. Você tinha que ser extremamente cuidadoso para não acabar fora da estrada”, disse o francês de 39 anos. “Esta foi a segunda participação de Dumas na prova.. “Fomos cautelosos. Nosso 911 GT3 RS correu sem um único problema. Apesar de todas as dificuldades, foi muito divertido e definitivamente não será minha última participação.”

Dumas tem se especializado em provas, além do endurance. Em 2015 e 2016, conquistou a vitória no geral no Pikes Peak International Hill, prova e subida de montanha. . Em 2013 foi eleito o estreante do ano no WRC. Além do Rally de Monte Carlo, Dumas competiu também no Rally Dakar por três vezes. Conquistou como melhor resultado uma oitava posição no geral no início de 2017.