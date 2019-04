Caio Collet confiante para 2ª etapa do WSK Super Master Series

Depois de completar a 1ª etapa do WSK Super Master Series, realizada no início de fevereiro, entre os oito melhores colocados da categoria OK, o brasileiro Caio Collet parte para a 2ª etapa da temporada neste final de semana (4 e 5 de março), desta vez na pista de Castelletto di Branduzzo, em Pavia, na Itália.



Piloto de fábrica da Birel ART Racing, Collet enfrentará mais de 50 competidores em sua categoria na pista de 1.256 metros. Os treinos começam nesta sexta-feira, com as baterias classificatórias no sábado e a Pré-Final e Final no domingo.



"Corri em Castelletto no ano passado, mas foi uma etapa com muita neve e frio, o que atrapalhou muito e chegou até a cancelar algumas atividades na pista. Mas estou confiante para a disputa deste ano. Acho que temos conseguido evoluir o equipamento pouco a pouco. Ainda não estamos onde queremos, mas espero já mostrar um pouco mais do nosso potencial", declarou o piloto, um dos destaques do kartismo nacional e internacional e que integra a All Road Managment de Nicolas Todt.



A Birel ART Racing passa por uma fase de reestruturação na parte técnica, está com um novo fornecedor de motores e cada competição tem sido decisiva no processo evolutivo do time. No final de fevereiro, Collet disputou a Winter Cup em Lonato, também na Itália, e mostrou grande performance durante os treinos e baterias classificatórias.



"Foi um final de semana muito bom. Demos mais um passo à frente e estive bem competitivo, fazendo até voltas mais rápidas em algumas baterias. Mas, infelizmente, na Final me envolvi em um acidente logo no início e não pude brigar por um bom resultado. Foi uma pena, porque tinha largado em sétimo e já estava em quinto lugar", lembrou o piloto de apenas 14 anos.



Além do WKS Super Master Series, um dos principais campeonatos de kart do mundo, Collet, que foi ao pódio no Mundial de Kart de 2015, estará novamente na competição em 2017, além do Europeu de Kart CIK-FIA.