Franco Pasquale e Tiel de Andrade vencem abertura do Campeonato Gaúcho de Endurance em Guaporé

Um início promissor, com uma 1ª etapa eletrizante, foi assim, que iniciou o Campeonato Brasileiro e Gaúcho de Endurance – DOPAMINA, neste sábado (25), em Tarumã (RS), com a prova Três Horas de Tarumã. Com um grid de 29 carros, divididos em sete categorias, e uma briga acirrada pelas primeiras posições até as voltas finais, conquistou a vitória a dupla Tiel de Andrade e Franco Pasquale, com o Tubarão #05.

A dupla não teve vida fácil. O Porsche 911 GT3 R #20, de Marcel Visconde e Ricardo Maurício, estreante no campeonato, já nos treinos prometia dar trabalho. E, foi o que aconteceu. O Tubarão #05 liderou boa parte da prova, com uma bela ultrapassagem do bicampeão da Stock Car, Ricardo Maurício, que só perdeu a liderança nas voltas finais, com o Porsche #20 na segunda colocação, seguido pela Lamborghini #31, dos paulistas Marcello Sant’Anna e William Freire, da DOPAMINA Racing.

A prova foi marcada por várias intervenções do safety car, mudanças climáticas, que mudaram o cenário da corrida, e vários fortes candidatos à vitória na prova ficaram pelo caminho. Entre eles: o pole position AJR #28, de Juliano Moro e Cristiano Almeida, que correram pela primeira vez com o modelo da Metalmoro.



"Que corrida! Que vitória! Simplesmente sensacional. Começando o ano com o pé direito e liderando o Campeonato Gaúcho e Brasileiro. Só tenho a agradecer ao Tiel de Andrade, que fez a ultrapassagem no fim da corrida que rendeu a vitória. Equipe MC Tubarão foi demais, sem palavras. Carro e trabalho de equipe perfeitos", comemorou Pasquale.



A próxima etapa da categoria acontece em Guaporé, no dia 29 de abril, com etapa válida pelo Campeonato Gaúcho de Endurance



Os 10 primeiros colocados da prova:

1º. Franco Pasquale/Tiel de Andrade - Tubarão #05

2º. Marcel Visconde/Ricardo Maurício - Porsche #20

3º. Marcello Sant’Anna/William Freire

4º. Mauro Kern/Paulo Sousa - Tubarão #32

5º. Eduardo Dieter/Francesco Ventre - MR18 #110

6º. Daniel Claudino/Ian Jepsen Ely - MCR #71

7º. Marcelo Vianna/Julio Martini - Tubarão #69

8º. Henrique Assunção/Fernando Onashi - MRX #75

9º. Luiz Carlos Crestani - Tornado #03

10º. Walter Konrad/Igor Eberle - Spyder #02

Melhor volta da corrida: Franco Pasquale e Tiel de Andrade - 1:01:642 na 127ª volta.