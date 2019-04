Pela Fórmula E Lucas di Grassi espera reviver vitória no México

Em uma temporada em que todas as equipes evoluíram em seus desempenhos, e praticamente igualando-se - exceção feita à Renault e.Dams, que permanece com o melhor conjunto -, a missão de Lucas di Grassi não tem sido das mais simples. Entretanto, até aqui o brasileiro da ABT Schaeffler Audi Sport acumulou dois pódios, uma pole position e um quinto lugar, ocupando a vice-liderança da competição 29 pontos distante do líder Sébastien Buemi, que conta com o melhor carro da temporada.



Agora, a Fórmula E faz sua segunda aparição na Cidade do México. A etapa acontece neste sábado (1º) com largada às 19 horas (de Brasília). O circuito de 2.098 metros utiliza partes do traçado do Autódromo Hermanos Rodríguez, que recebe também a Fórmula 1 e o Mundial de Endurance - mas em configuração distinta. E foi na etapa com a maior altitude do calendário que Di Grassi, em 2016, teve uma de suas maiores alegrias. E decepções.



O brasileiro havia vencido a prova e o pódio da corrida mexicana provou-se um dos mais especiais de toda a temporada: a cerimônia foi na área de arquibancadas conhecida como estádio, onde os fãs fizeram grande festa para o vencedor. Entretanto, uma hora depois de estourado o champanhe, a decepção: seu carro estava 1,5 quilo abaixo do peso mínimo permitido, causando sua desclassificação e a perda dos 28 pontos conquistados, o que foi determinante para que Sébastien Buemi conquistasse o título - por apenas dois pontos.



"Acabamos perdendo aquela corrida em um erro de cálculo, o que pode acontecer quando a equipe trabalha buscando o limite de seu desempenho. A conta foi otimista, e no final acabamos abaixo do peso e perdemos a vitória. Uma pena, porque aquela cerimônia de pódio foi inesquecível e não vejo a hora de subir lá de novo", lembrou Lucas.



Di Grassi destaca o árduo trabalho que sua equipe, a ABT Schaeffler Audi Sport, tem feito no intervalo entre a etapa de Buenos Aires, realizada em 18 de fevereiro, da qual largou da pole position, e a que acontecerá a 2.500 metros de altitude na capital mexicana. "Fizemos um forte trabalho de desenvolvimento e muitas sessões de simulador tentando melhorar as coisas e tirar aquele sentimento de vitória que escorreu pelos dedos como areia fina ", afirmou.



A missão, reconhece Lucas, não é das mais fáceis. "É possível? É. Temos de ser mais constantes, cometer menos erros e tentar vencer com a mesma estratégia que usamos na temporada passada. Depois da decepção no México, conseguimos vencer duas corridas consecutivas em Long Beach e Paris. Então, temos de ser mais agressivos, buscar mais as vitórias e contar também com a sorte para diminuir essa desvantagem", calcula.



A largada para a quarta etapa da Fórmula E acontece neste sábado (1º) às 19 horas (de Brasília). O Fox Sports 2 transmite a prova ao vivo e mostra também os treinos a partir das 18 horas.