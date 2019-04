Direção comercial da Fórmula 1 confirma saída do GP da Malásia do calendário em 2018

A Fórmula 1 confirmou nesta sexta-feira (7) uma baixa para o seu calendário de 2018. Em um comunicado oficial, a categoria confirmou que o Grande Prêmio da Malásia não será realizado a partir da próxima temporada, deixando definitivamente o certame. O anúncio confirma as especulações que rondavam o paddock desde que ministros do país anunciaram em novembro de 2016 que o contrato em vigor, que iria até o fim do ano que vem, não seria renovado.

A decisão se dá graças aos altos custos de realização da prova e a falta de retorno com a venda de ingressos. Após reuniões com o grupo americano Liberty Media, novo dono da F1, decidiu-se que será realizada uma última edição em 2017, previamente marcada para o dia 1º de outubro, e então se dará o encerramento do GP.

“É sempre ruim dizer tchau a um membro da família Fórmula 1. Em quase duas décadas, os fãs malaios da F1 provaram ser alguns dos mais passionais do esporte. Como dissemos em Melbourne (GP da Austrália), temos grandes planos para trazer a nossa base de fãs global mais próxima ao esporte do que nunca, promovendo uma experiência digital mais aprimorada e criando novos eventos. Estamos ansiosos para falar mais sobre esses planos ao longo da temporada”, disse no comunicado o diretor de operações comerciais da F1, Sean Bratches.

Eddie Irvine venceu o primeiro GP malaio, em 1999 (Foto: Mark Thompson/Getty Images)

Bratches também anunciou oficialmente as voltas de dois GPs ao calendário da categoria: o da França, de fora desde 2008 (será em Paul Ricard), e o da Alemanha, que teve sua última edição realizada em 2016 (provavelmente ocorrerá em Hockenheim). Ele também agradeceu aos serviços prestados pelo Circuito de Sepang, onde ocorre a prova da Malásia desde sua estreia, em 1999.

“Teremos 21 excitantes eventos para realizar em 2018, com as adições das corridas da França e da Alemanha. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer ao Circuito Internacional de Sepang pela hospitalidade e profissionalismo em todos esses anos, e seu comprometimento com o esporte a motor”, encerrou.

O Grande Prêmio da Malásia chegou ao calendário da Fórmula 1 em 1999, sempre sendo realizado no Circuito de Sepang, em Kuala Lumpur. Seu primeiro vencedor foi o irlandês Eddie Irvine, pela Ferrari (equipe com mais triunfos no circuito, com sete). O maior ganhador da prova foi o alemão Sebastian Vettel, com quatro vitórias (2010, 2011 e 2013 pela Red Bull e 2015 pela Ferrari).