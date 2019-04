Gianluca Petecof vence pela primeira vez no Europeu de Kart da FIA

A grande evolução de Gianluca Petecof em sua temporada de estreia na categoria OK teve seu ponto alto na manhã deste domingo (23). O piloto da Academia Shell Racing fez uma grande corrida, conquistando nove posições e garantiu sua primeira vitória na nova classe em prova válida pela etapa inaugural do Campeonato Europeu de Kart da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), em Sarno, na Itália.



Com o triunfo numa classe que contou com 70 competidores, Petecof, representante da tradicional equipe Tony Kart, comprovou o forte desempenho que vem apresentando desde o começo do ano.



A categoria OK é o último degrau no kartismo antes da transição para os carros, e concentra pilotos mais velhos e experientes, e desde o início do ano, o paulista de 14 anos tem se destacado entre os mais rápidos.



Na primeira das cinco etapas do Campeonato Europeu, no circuito de Sarno, Gianluca esteve sempre no top-10. Na tomada de tempos, ele marcou o décimo tempo em seu grupo e 23º na classificação geral. Então, os pilotos foram divididos em cinco grupos para as corridas classificatórias, onde todos se enfrentam entre si e somam pontos para definir o grid de largada da grande final.



Nas provas de sábado, ele foi tocado duas vezes em disputas por posições (ambas contra campeões mundiais, primeiro Tom Joyner e depois Pedro Hiltbrand). Terminou em 11º, 12º e abandonou uma delas. A combinação dos resultados da véspera acabou comprometendo sua posição geral e classificação para a final escapou por um ponto, apesar da vitória na última corrida classificatória.

"Depois de uma semana muito difícil, em que tudo saiu errado no sábado, comprometendo toda a etapa, pude fazer uma grande largada no domingo na última corrida da manhã e conquistar minha primeira vitória no Campeonato Europeu e na Tony Kart. Fica o sentimento de que estamos crescendo e que em breve estaremos onde queremos. Quero dedicar esta vitória à equipe Shell Racing, que sempre me apoia e acredita em mim em todos os momentos". Comenta Gianluca.



Mesmo assim, Gianluca ressaltou a forte performance ao longo da etapa, e segue confiante para os próximos desafios. A segunda etapa do Campeonato Europeu da FIA acontece entre os dias 9 e 11 de junho, no circuito Fernando Alonso, em Oviedo, na Espanha.