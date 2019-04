Fernando Rees completa lineup da Larbre Competition para as 24 horas de Le Mans

Fernando Rees volta a disputar as 24 horas de Le Mans em 2017. O brasileiro assinou com a equipe Larbre Competition, inscrita na classe GTE-AM com o tradicional Corvette C7.R. A informação é do site sportscar365.com.

Rees estará ao lado de Christian Philippon e Romain Brandela, que necessita de confirmação. O brasileiro já competiu pela equipe entre 2010 e 2013 pilotando o Saleen S7-Rs na finada classe GT1 e o Corvette C6.R. Após sua participação na organização liderada por Jack Leconte, assinou contrato para ser piloto de fábrica da Aston Martin.

Além da participação nas 24 horas de Le Mans, a equipe também participa da segunda etapa do European Le Mans Series entre os dias 13 e 14 de maio no circuito de Monza na Itália. A equipe chegou a esboçar uma participação na classe GTE-PRO do WEC, porém dependia de uma resposta da GM bem como aporte financeiro que acabou não ocorrendo.

Lista de inscritos para etapa de Austin do IMSA conta com 40 carros

(Foto: IMSA)

A IMSA divulgou nesta quarta 26, a lista de inscritos para a quarta etapa do WeatherTech, que acontece no Circuito das Américas no Texas. Ao todo 40 carros estão confirmados. Com 10 carros na classe P a única alteração, é a estreia de Marco Bonanomi no Ligier #52 da equipe PR1/Mathiasen Motorsports.

Pela classe GTLM nove carros enquanto na GTD 17 são as entradas. A classe PC alinha os mesmo quatro protótipos nas etapas anteriores. O Porsche GT3 R da equipe Alegra Motorsports traz Daniel Morad, que ocupa o lugar de Michael Christensen que compete nas 6 horas de SPA-Francorchamps. A prova belga ocorre no mesmo final de semana da etapa americana.

Lista de inscritos

A equipe TRG perde Wolf Henzler que se muda para o #912 da classe GTLM, no lugar de Kevin Estre que também corre em SPA. O único piloto confirmado na equipe é Parker Chase. A Risi Competizione deve alinhar uma Ferrari 488 GT3 para uma equipe cliente. O carro não aparece na lista por conta da confirmação de entrada do carro nos EUA.

A corrida de duas horas e 40 minutos está marcada para sábado 6 de maio.