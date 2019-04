Antonella Bassani conquista 2ª lugar na Copa SPR e inicia preparação para o Brasileiro de Kart

Faltando pouco mais de dois meses para a realização do Campeonato Brasileiro de Kart, o Kartódromo do Beto Carrero já recebe pilotos que estão visando a preparação para a competição mais importante do calendário nacional. Assim, a 1ª etapa da Copa SPR Light, realizada no último sábado (6) neste mesmo circuito, ganhou peso extra para os competidores, entre eles, Antonella Bassani. A catarinense se destacou entre os 20 pilotos da categoria Cadete e ficou com o 2º lugar na rodada inaugural.



Moradora de Concórdia, a cerca de 450km de Penha - onde está localizada a pista -, Antonella gosta bastante do traçado do Beto Carrero, e pôde ampliar seu retrospecto positivo neste circuito com os resultados do último fim de semana. Após participar de apenas um treino livre, a piloto de 11 anos ficou com o 4º melhor tempo na classificação, porém, foi penalizada pela falta de 500g no peso obrigatório de seu kart na sessão, sendo obrigada a largar em último lugar.



Saindo da 20ª posição, Totti (como é conhecida) fez uma grande corrida de recuperação, cheia de belas ultrapassagens, e completou as 12 voltas em 4º lugar na primeira bateria. Já na corrida 2, largando da segunda fila, a piloto tomou um toque que a fez rodar e perder importantes posições. Porém, com o reagrupamento do pelotão após a interrupção da prova com bandeira vermelha, Bassani conseguiu novamente escalar posições para terminar com o 2º lugar. A soma dos resultados deu o 2º lugar geral na etapa para Antonella.

"A 1ª etapa da Copa SPR foi bem disputada. Depois do problema na classificação, tive de largar de último na corrida 1, mas consegui fazer muitas ultrapassagens para chegar em 4º. Depois, tomei um toque na corrida 2 e perdi bastante tempo, mas também consegui me recuperar bem depois. Além do ótimo resultado na etapa, foi muito importante correr lá para já entrar no ritmo do Brasileiro de Kart, testar o equipamento, pegar as manhas da pista e conhecer uma parte dos meus concorrentes. Vamos seguir nessa preparação para chegar em ótima forma em julho." Comenta Antonella.



Além da conquista do troféu, a piloto ressaltou a importância de sua participação na disputa, de olho na preparação para o Campeonato Brasileiro de Kart, que acontece entre os dias 11 e 15 de julho. Antes disso, Antonella ainda tem mais um desafio nas pistas, justamente a 2ª etapa da Copa SPR Light, no dia 24 de junho, novamente no Kartódromo do Beto Carrero.