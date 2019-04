Hamilton não utiliza mais garrafas de água durante provas para reduzir peso do carro

Após vencer o Grande Prêmio da Espanha, quinta etapa do campeonato de 2017 da Fórmula 1, no último domingo (14), Lewis Hamilton desceu do carro e comemorou normalmente com sua equipe, mas mostrou-se bem mais cansado do que o normal. A cena que chamou a atenção pela forma com que o inglês estava ofegante à espera do pódio teve uma explicação: o tricampeão mundial decidiu cortar a hidratação e não está mais carregando garrafas de água em seu carro.

O motivo é simples: desde o começo do ano a Mercedes tem tido problemas para que seu carro, o W08, bata os 728kg, peso mínimo obrigatório pelo regulamento para o conjunto carro e piloto após as provas. Mesmo promovendo algumas atualizações e reduzindo o peso nas primeiras corridas, o contratempo continuou acontecendo e o próprio piloto do #44 decidiu retirar a garrafa de água do carro, economizando assim entre um e dois quilos.

“Depende do tipo de corrida. Em muitas das corridas que normalmente temos, precisamos economizar pneus ou, como aconteceu na Rússia, eu não podia acelerar totalmente por causa do superaquecimento do carro. Já essa (Espanha)... foi pé embaixo total da curva 1 até o fim. Você precisar dar tudo, com certeza, já que Sebastian (Vettel) estava matador. Além disso, eu não carrego comigo a garrafa no carro para salvar peso, então não me hidrato durante a corrida. E no fim, dei tudo o que podia quando pulei no pessoal da equipe. Meu coração estava acelerado. Foi bom quando saí do carro, mas pular... Não sei se farei isso de novo. Estava um pouco cansado após a corrida”, disse Hamilton sobre a questão do peso dos carros e a atitude tomada em Barcelona, para ajudar na disputa contra Sebastian Vettel e a Ferrari.

Apesar do cansaço, o tricampeão saiu do carro comemorando bastante (Foto: Octane/Getty Images)

O chefe da equipe Mercedes aprovou a atitude de seu piloto. Segundo Toto Wolff, a atitude demonstrou o quão bem Hamilton esteve durante todo o fim de semana. Ele ainda disse que não se mostrou preocupado com a situação em nenhum momento durante a corrida.

“Acho que isso foi só uma demonstração do quão forte ele estava. Quando você precisa seguir um carro de perto, você não possui o benefício aerodinâmico que o piloto da frente tem. Isso é algo difícil. Então ele deu tudo de si, e pudemos ouvir isso pelo rádio”, disse Wolff.

Com a segunda vitória na temporada, Lewis Hamilton está agora a seis pontos de Sebastian Vettel na vice-liderança do campeonato (104x98). A próxima corrida do campeonato é o Grande Prêmio de Mônaco, nas ruas de Montecarlo, no dia 28 de maio.