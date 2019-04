Rubens Barrichello e Ricardo Maurício vencem em Santa Cruz do Sul pela Stock Car

Rubens Barrichello e Ricardo Maurício foram os grandes destaques da rodada dupla da terceira etapa da temporada 2017 da Stock Car, neste domingo (21/05), em Santa Cruz do Sul. Rubinho dominou e venceu a primeira corrida, deixando o circuito com o maior número de pontos (30) e assumindo a sexta colocação do campeonato. Já Ricardinho abusou da estratégia para garantir a vitória da segunda corrida, subindo para quinta colocação no campeonato. Com os 25 pontos conquistados no interior do Rio Grande do Sul, Thiago Camilo, da Ipiranga Racing, se isolou na liderança da competição.



1ª corrida

Assim como costuma comemorar suas vitórias, Rubens Barrichello, praticamente sambou em cima dos adversários. O piloto da Full Time largou bem, conseguiu segurar a pressão de Marcos Gomes após parada para reabastecimento e venceu de ponta a ponta a primeira corrida da rodada dupla. Marcos Gomes e o líder do campeonato, Thiago Camilo, completaram o pódio da prova.



A primeira corrida teve muitas ultrapassagens nas posições intermediárias, como a disputa entre Felipe Fraga e Lucas Foresti pela 10ª posição e pelo 3º lugar entre o trio Thiago Camilo, Átila Abreu e Max Wilson. Na disputa pela liderança, Marcos Gomes conseguiu pressionar Barrichello logo após a parada para a reabastecimento, mas dificilmente poderia superar o carro do vencedor da prova.



"No final da corrida foi mais tranquilo. O Marcos Gomes tirou um pouco o pé, porque no começo era pé embaixo o tempo inteiro. O carro estava muito bom e graças a Deus deu tudo certo. Muito bom voltar a vencer", destaca o campeão da categoria em 2014.



Marcos Gomes reconheceu a superioridade do adversário na pista, mas comemorou a conquista de pontos na primeira corrida. "O Rubinho foi superior na classificação e na corrida. Coloquei pouco combustível na parada, mas ele também fez a mesma estratégia e na pista ficou muito difícil de ultrapassar", destacou Gomes.



2ª corrida

Na segunda corrida a vitória ficou com Ricardo Mauricio. Depois de terminar a primeira na 20ª posição, o piloto da Eurofarma RC apresentou o bom rendimento do carro principalmente após a parada para reabastecimento e não teve dificuldades para vencer. Antonio Pizzonia e Sérgio Jimenez completaram o pódio.



Alguns pilotos da categoria sofreram na segunda corrida as consequências das escolhas feitas na primeira. Cacá Bueno largou na pole, mas sabia que não conseguiria segurar a posição de Felipe Fraga por não ter trocado os pneus no reabastecimento. Fraga liderou a prova com facilidade até a parada, mas um problema no carro o tirou da disputa.



Ricardo Maurício, 20º colocado na primeira corrida, trocou os quatro pneus para a segunda e começou a ultrapassar os adversários, chegando à liderança após a parada para reabastecimento, não sofrendo a pressão dos outros pilotos. "A primeira corrida foi muito difícil e decidi trocar os quatro pneus para priorizar esta prova. Muitos pilotos adotaram essa mesma estratégia e abasteceram bastante. Felizmente consegui conquistar esses 20 pontos. Tínhamos um bom equipamento e a estratégia foi bem feita", afirmou Ricardinho.



A quarta etapa da temporada 2017 da Stock Car será realizada no dia 11 de junho, no autódromo de Cascavel (PR). Confira como ficou o resultado final da segunda prova, em Santa Cruz do Sul.

Prati-Donaduzzi acerta na estratégia e garante o primeiro pódio da temporada

Pizzonia conquista pódio na corrida 2. (Foto: Divulgação)