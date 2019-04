Hot Car conquista pódio duplo pela Mercedes-Benz Challenge em Santa Cruz

O catarinense Max Mohr estreou na equipe Hot Car Racing com vitória no último domingo (dia 21), na disputa da segunda etapa do Mercedes-Benz Challenge no autódromo internacional de Santa Cruz do Sul (RS). O piloto venceu na C250 no geral e também na categoria Master. O companheiro Flávio Andrade também subiu ao pódio, em terceiro no geral e segundo na Master.



Na categoria CLA AMG Cup, o representante da Hot Car Fábio Escorpioni chegou a andar entre os Top 6, mas o fim prematuro da prova - encerrada sob bandeira vermelha após um acidente - impediu que o piloto lutasse por um resultado melhor e ele terminou em nono lugar. O vencedor na divisão foi o piloto Lorenzo Varassin.



Mohr, que já havia vencido em Santa Cruz na Master em 2015, comemorou mais uma conquista no circuito gaúcho. "Fiz uma prova muito boa. As coisas foram se sucedendo na pista de uma forma que eu consegui me manter próximo dos primeiros colocados e ultrapassa-los mais adiante", comentou Mohr, piloto da Mercedes #225.



"Contamos com um acerto muito bom, com o qual me adaptei e me ajudou muito aqui. Essa pista me favorece, gosto muito dela. A equipe Hot Car realmente me deu muita sorte, e certamente está aprovada!", completou o catarinense que tem mais de 35 anos de experiência nas pistas e seis títulos nacionais.



Flávio Andrade, que foi o pole position na Master, onde é o atual vice-campeão, também ficou satisfeito com o resultado, mas sabe que se não fosse a paralisação não ia deixar de lutar pela vitória com o companheiro. Foi o segundo pódio em duas etapas (o piloto foi o terceiro em Goiânia).



"A corrida ficou tumultuada, com muitas bandeiras e, na verdade, o resultado acabou sendo definido na parada dos boxes. Alguns pararam antes, outros depois e valeu a volta antes da bandeira vermelha. Mas eu vinha rápido, acho que fiz uma das melhores voltas da corrida", destacou o paulista da Mercedes #26.



Estreando em 2017 na CLA, Escorpioni seguiu sua evolução e repetiu o nono lugar de Goiânia, na abertura da temporada. Mas já mostrou que tem ritmo para andar entre os primeiros. "O carro estava bom durante o final de semana, mas a corrida foi muito complexa. Acho que não disputamos nem cinco voltas sem incidentes, mas mostramos que estamos competitivos e acho que para a próxima etapa já vamos estar mais na frente. Se não fossem os acidentes e a bandeira vermelha que encerrou a prova antes do previsto, acredito que daria para buscar até um quinto lugar", finalizou o piloto da Mercedes #55.



O chefe da equipe, Amadeu Rodrigues, ficou satisfeito com os resultados e comemorou os pódios do time. "O Max já estrou na equipe com o pé direito e o Flávio, mais uma vez, esteve na briga e conquistou mais um pódio. O Fábio está evoluindo, andou entre os seis primeiros, conquistou mais um Top 10 e, tenho certeza, de que em breve ele também estará brigando pelo pódio na CLA. Queria parabenizar os pilotos pelo grande trabalho, assim como todo o time", concluiu o comandante da Hot Car.



A terceira etapa do Mercedes Benz Challenge acontecerá no dia 2 de julho em Curitiba (PR).



Confira o resultado da segunda etapa do Mercedes-Benz Challenge:

1) Lorenzo Varassin (Cordova Motorsports - 14 voltas em 27min19s475

2) Luiz Carlos Ribeiro (Ourocar Racing - CLA)

3) Fernando Junior (WCR - CLA)

4) Betão Fonseca (Center Bus Sambaiba - CLA)

5) Roger Sandoval (Mottin Racing - CLA)

6) José Vitte (WCR - CLA)

7) Renato Braga (RSports Racing - CLA

8) Fernando Poeta/A.Buneder (Mottin/Sul Racing - CLA)

9) Fabio Escorpioni (Hot Car Competições - CLA)

10) Danilo Pinto (Cordova Motorsports - CLA)

11) Max Mohr (Hot Car Competições - C250)

12) R. Teixeira/R. Cruvinel (Brandão Motorsport - C250)

13) Paulo Varassin (Cordova Motorsports - CLA)

14) Flavio Andrade (Hot Car Competições - C250)

15) André Moraes Jr (PGL Racing - C250)

16) Alexandre Navarro (RSports Racing - C250)

17) Claudio Simão (Center Bus Sambaiba - C250)

18) Cello Nunes (RSports Racing - C250)

19) Y. de Souza/B. Alvarenga (RSports Racing - C250)

20) João Lemos (PGL Racing - C250)

21) Fernando Pessoa (Center Bus Sambaiba - C250)

22) Beto Rossi (Paioli Racing - C250)

23) Rudinei Sabino (Center Bus Sambaiba - C250)

24) Carlos Machado (Center Bus Sambaiba - C250)

25) Luiz Barcellos (Center Bus Sambaiba - C250)

26) C.Lobo/F.Peterson (Center Bus Sambaiba - C250)

27) Cristian Mohr (WCR - CLA)

Não completaram

28) C.A.Guilherme/S.Kuba (Center Bus Sambaiba - C250)

29) Raijan Mascarello (Mottin Racing - CLA)

30) Fernando Amorim (Mottin/Sul Racing - CLA)

Excluído

31) Pierre Ventura (Cordova Motorsports - CLA)



CLA AMG Cup (Top 10)

1) Fernando Junior, 35

2) Betão Fonseca, 28

3) Lorenzo Varassin, 27

4) José Vitte, 21

5) Renato Braga, 18

6) Luiz Carlos Ribeiro, 17

7) Adriano Rabelo, 17

8) Cristian Mohr, 17

9) Fabio Escorpioni, 14

10) Fernando Poeta, 13



C 250 Cup (Top 6)

1) Claudio Simão, 31

André Moraes Jr., 31

3) R. Teixeira/R. Cruvinel, 30

4) Max Mohr, 29

5) Flavio Andrade, 25

6) Alexandre Navarro, 18



C 250 Cup Master (Top 6)

1) Claudio Simão, 35

2) Max Mohr, 33

3) Flavio Andrade, 32

4) Beto Rossi, 22

5) João Lemos, 21

6) Luiz Barcellos, 20