Depois do DTM em Lausitzring, Augusto Farfus tem desafio duplo nas 24 Horas de Nürburgring

O mês de maio tem sido muito intenso para Augusto Farfus nas pistas. Depois da etapa de abertura do DTM, em Hockenheim, o brasileiro se dedicou a uma semana de treinos para o desenvolvimento do novo carro de GT da BMW. No último fim de semana, o piloto disputou a segunda etapa do DTM em Lausitzring, e agora, já está em outro circuito alemão para um grande desafio nas 24 Horas de Nürburgring - um dos destaques da temporada para ele. Vencedor da tradicional prova de longa duração em 2010, o curitibano terá uma missão diferente na edição deste ano, quando integrará o quadro de pilotos de dois carros do BMW Team Schnitzer, a equipe oficial da montadora na prova, a bordo do modelo BMW M6 GT3. No carro #43, ele dividirá a condução com seus companheiros de DTM, os alemães Marco Wittmann e Martin Tomczyk e o britânico Tom Blomqvist. Já no #42, terá a companhia do português António Félix da Costa, do alemão Timo Scheider e do britânico Alex Lynn.



Além da vitória geral na corrida, o brasileiro marcou a pole position em 2015 e seu quarteto largou na primeira fila no ano passado. Neste ano, Farfus também participou de duas etapas do VLN - campeonato regional com provas de 4 horas de duração -, como preparação para a corrida de endurance, e está confiante em um bom desempenho de seu carro na busca por um resultado positivo na prova.



Na 45ª edição das 24 Horas de Nürburgring, realizada no traçado longo do circuito, conhecido como Nordschleife - que tem mais de 25 quilômetros de extensão -, a montadora bávara vem com força total, com nove BMW M6 GT3 inscritas na categoria SP9, a principal do evento, com um total de mais de 40 carros da BMW em todas as categorias, em meio a um grid geral de mais de 200 carros.



Augusto tem uma motivação extra para a prova, que é dar a volta por cima após uma etapa difícil na segunda rodada do DTM, disputada em Lausitzring, no último fim de semana. No sábado, o piloto largou em 15º e completou a corrida em 12º, numa prova em que cinco dos seis representantes da BWM ficaram fora da zona de pontos. No domingo, o curitibano conseguiu o 9º lugar na classificação, mas durante a segunda corrida não contou com o ritmo esperado, e terminou em 14º, sendo o 3º melhor colocado entre os pilotos da montadora. A próxima etapa do DTM acontece entre os dias 16 e 18 de junho, em Budapeste, Hungria, na primeira corrida do ano fora da Alemanha.

"As 24 Horas de Nürburgring é um dos maiores destaques da minha temporada neste ano, é uma corrida extremamente importante para a BMW. Esse ano vai ser ainda mais especial por estar correndo em dois carros (#42 e #43), com a equipe Schnitzer, com quem já venci. Então, não tem nada melhor para esquecer um fim de semana difícil no DTM, do que focar numa prova de longa duração, na pista mais desafiadora de todas. Sem dúvida nenhuma, será um evento único, a BMW está com força total, e acho que temos um carro bem equilibrado e bem preparado para tentar lutar por essa vitória". Comenta o piloto.



De volta a Nordschleife, as atividades de pista têm início nesta quinta-feira, com um treino livre e a primeira sessão classificatória. Na sexta-feira, acontece mais uma sessão classificatória, e então, os 30 melhores colocados na soma desses dois treinos disputam a pole position em uma sessão de 40 minutos. A corrida tem início às 10h30 do sábado (27 de maio, no horário de Brasília), e término, obviamente, no mesmo horário do dia seguinte.