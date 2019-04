Rafael Câmara luta por mais um pódio na 5ª etapa da Copa São Paulo de Kart KGV

O kartista pernambucano Rafael Câmara terá mais um desafio na Copa São Paulo de Kart KGV, no próximo sábado (3), no Kartódromo da Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo. Correndo a primeira temporada na categoria Rotax Júnior Max, Câmara tem conseguido bons resultados com o novo equipamento, que é maior e mais pesado em comparação ao que ele estava acostumado até a temporada passada. A quinta etapa da Copa São Paulo é válida como segunda etapa do Torneio de Inverno e também conta pontos como segunda etapa da Copa Rotax.



O kartista pernambucano é o vice-líder do Torneio de Inverno com 31 pontos conquistados, apenas três atrás do ‘veterano’ Paulo Coelho, que lidera com 34. Entre os Rookies (estreantes) da categoria, o piloto do kart #88 da equipe TR3 lidera com 35 pontos. São quatro pontos à frente do segundo colocado Felipe Bartz, com 31.



A Copa Rotax, que dará uma vaga para a Rotax Max Challenge Grand Finals, que será disputada em Portimão (Portugal), também está sendo liderada por Paulo Coelho, com 51 pontos. Rafa é o segundo colocado, com 44 pontos acumulados.



"Vai ser muito bom voltar a acelerar no Kartódromo da Granja Viana neste fim de semana. Tenho me saído muito bem nos treinos e nas tomadas, fazendo até algumas poles nessa nova categoria, mas o peso do kart e as corridas longas geram um desgaste muito grande. Mas a cada prova estou mais adaptado e vamos para cima para buscar mais um pódio", disse o piloto de apenas 12 anos, que nesta temporada também esteve correndo na Europa, onde venceu a quarta etapa do WSK World Master Series, em Sarno, na Itália.



Das baterias disputadas nas quatro etapas da Copa SP KGV, Câmara esteve entre os primeiros em cinco oportunidades, com duas vitórias, dois segundos lugares e uma terceira colocação.



A quinta etapa da Copa SP KGV será disputada em três corridas ao longo do sábado. A tomada de tempo acontece logo pela manhã, a partir das 8h50, com duração de seis minutos. A classificação serve para definir o grid de largada da Corrida 1. As outras duas baterias terão o grid definido conforme a ordem de chegada da corrida anterior. As largadas da categoria Júnior Max estão previstas para as 10h35, 12h35 e 14h15.



Programação da 5a etapa da Copa SP KGV (Júnior Max):



Sábado, dia 3

8h50 - Tomada de tempo (6 minutos)

10h35 - Corrida 1 (17 voltas)

12h35 - Corrida 2 (17 voltas)

14h15 - Corrida 3 (17 voltas)



Classificação do Torneio de Inverno, após uma etapa disputada (top-5):

1) #52 Paulo Coelho, 34 pontos

2) #88 Rafael Câmara, 31

3) #24 Felipe Bartz, 26

4) #293 Leonardo Reis, 25

5) #5 Pedro Ebrahim, 21



Classificação do Torneio de Inverno (Rookies), após uma etapa disputada:

1) #88 Rafael Câmara, 35 pontos

2) #24 Felipe Bartz, 31

3) #100 Rodrigo Andrade, 24

4) #176 João Rodrigues, 24

5) #75 Rodrigo Filho, 14



Classificação da Copa Rotax, após uma etapa disputada (top-5):

1) #52 Paulo Coelho, 51 pontos

2) #88 Rafael Câmara, 44

3) #293 Leonardo Reis, 40

4) #24 Felipe Bartz, 38

5) #5 Pedro Ebrahim, 32