Allam Khodair espera manter regularidade em Cascavel pela Stock Car

Depois de marcar 20 pontos em Santa Cruz do Sul e saltar nove posições no campeonato, Allam Khodair quer manter o ritmo de evolução na temporada 2017 da Stock Car. A quarta etapa do campeonato acontece neste final semana, em Cascavel. E o circuito de 3.058 metros, localizado no oeste do Paraná, é bastante conhecido pelo Japonês Voador. Em 11 temporadas na categoria, Khodair disputou seis corridas no autódromo Zilmar Beux. Subiu ao pódio em três oportunidades.

"Cascavel é a pista mais rápida da Stock Car, com uma velocidade média de 170km/h. A curva do Bacião, com um mergulho e inclinação que são únicos no Brasil, é uma das mais desafiadoras de todo nosso calendário. O circuito exige muito do piloto e do carro, então contar com um equipamento bem equilibrado é essencial para ser competitivo. Estaremos forte nesta etapa", disse o piloto da Full Time Texaco.

Khodair teve um início de 2017 complicado, envolvido em dois incidentes nas duas primeiras etapas, mas conseguiu dar início a sua recuperação em Santa Cruz do Sul, saltando da 22o para a 13a colocação na tabela de classificação. "Estamos no caminho certo e estou confiante de que voltaremos de Cascavel com um troféu e muitos pontos. Ainda temos dois terços do campeonato pela frente e a equipe vem trabalhando muito forte entre as corridas para voltarmos a vencer", finalizou o Japonês Voador.

As disputas em Cascavel começam na sexta-feira, com o primeiro treino livre marcado para as 13h. No sábado, os pilotos retornam à pista para mais um ensaio, às 9h05. A tomada classificatória, com transmissão ao vivo do Sportv, será às 13h. A largada para a rodada dupla do domingo está marcada para as 12h30 e as duas provas também serão exibidas ao vivo pelo Sportv.