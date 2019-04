Christian Hahn acredita que pode surpreender em Paul Ricard pelo Euroformula Open

Prestes a completar 19 anos, Christian Hahn embarcou para a França, onde disputa, neste final de semana, a terceira etapa do Euroformula Open, competição europeia de carros de F3. Depois de sofrer com problemas na Bélgica, há duas semanas, o piloto brasileiro que conta com patrocínio da Blau Farmacêutica espera agora voltar a brigar no pelotão da frente no circuito de Paul Ricard.

"Estou bastante confiante para esta disputa. Fiz vários treinos em simulador para pegar manhas da pista, que é muito longa e conta com curvas muito técnicas. A preparação de toda equipe para esta etapa também está muito forte, então acredito que podemos brigar por posições de destaque nas duas corridas. Segunda-feira é meu aniversário e quero voltar para o Brasil comemorando. A sorte vai estar do nosso lado", disse o piloto que chegou a marcar um sétimo lugar logo na rodada de abertura do campeonato, no circuito de Estoril, em Portugal.

Apesar do intervalo curto entre a segunda e a terceira etapa, a equipe Drivex também demonstrou grande confiança em um bom resultado para Hahn depois dos problemas que o carro #12 apresentou na Bélgica. Com falhas aerodinâmicas e nos freios, o brasileiro perdeu boa parte dos treinos livres e acabou marcando um 14o e um 12o lugar nas corridas de Spa-Francorchamps.

"Foi um final de semana complicado, mas ficou para trás. A equipe trabalhou bastante para corrigir esses erros e acredito que teremos um carro realmente competitivo para a disputa em Paul Ricard", finalizou Hahn.

Os primeiros treinos livres em Paul Ricard começam na sexta-feira, com sessões marcadas para as 4h, 8h, e 13h20. No sábado, os carros voltam para a pista para o quali (5h50) e a primeira corrida do final de semana (10h15). A prova que fecha a terceira rodada do campeonato será no domingo, com a definição do grid marcada para 4h e a corrida às 8h15.

As duas provas serão exibidas ao vivo no site oficial da categoria (www.euroformulaopen.net)