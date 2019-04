Gianluca Petecof disputa 2ª etapa do Campeonato Europeu da FIA na Espanha

Pouco mais de um mês após sua etapa inaugural, na Itália, o Campeonato Europeu de Kart chega à Espanha neste fim de semana para a segunda de um total de cinco etapas, em um palco inédito. Inaugurado em 2015, o circuito Fernando Alonso vai sediar pela primeira vez um evento oficial da CIK-FIA, órgão responsável pelo kart na Federação Internacional de Automobilismo. Embalado por sua primeira vitória na categoria OK, em uma das baterias classificatórias em Sarno, Gianluca Petecof almeja um resultado ainda melhor desta vez.

Com 1.390 metros de extensão, o traçado conta com trechos inspirados em famosas pistas do automobilismo mundial, como a sequência de "S" de Suzuka, a primeira curva do circuito espanhol de Jarama e a última curva de Valência, e também a chicane da pista de Parma, uma das mais tradicionais do kartismo, que não recebe mais corridas. Assim, a pista está sendo considerada uma das mais difíceis do calendário, o que pode trazer ainda mais equilíbrio às disputas, já que mesmo os pilotos mais experientes, ainda não dominam as características do traçado. Por isso, os treinos livres, que começaram nesta quarta e vão até sexta-feira, são tão importantes, para adaptação dos pilotos e desenvolvimento dos equipamentos. No complexo localizado perto de Oviedo, cidade-natal do bicampeão de F1 Fernando Alonso, há também um museu e uma escola de pilotagem para crianças e jovens, em meio a uma bela paisagem no Principado das Astúrias, no norte da Espanha.

Correndo pela equipe Tony Kart, Gianluca tem feito uma temporada de constante evolução até aqui, em seu primeiro ano na categoria OK - que tem 75 inscritos de mais de 20 países diferentes. O representante da Academia Shell Racing tem se destacado sempre entre os mais rápidos em todas as competições que participou, mesmo correndo contra pilotos mais velhos e experientes. Na primeira etapa do Europeu, Petecof teve um dos pontos altos do ano, ao vencer uma das corridas classificatórias após largar em 10º lugar. Porém, devido a incidentes nas outras baterias, não conseguiu classificar-se para a final, e então, busca retomar a rota ascendente no campeonato.

"Chegamos para a disputa em nova pista no calendário, que não conheço, e muitos dizem que é uma das mais difíceis do campeonato, então vamos aproveitar bastante os três dias de treino para me adaptar bem ao traçado. Na primeira etapa, na Itália, tive um ponto alto do ano, que foi vencer minha primeira classificatória, mas também tivemos alguns incidentes nas outras baterias, e infelizmente não foi suficiente para ir pra final. Agora, o objetivo é chegar nas classificatórias forte, disputando as cinco primeiras posições em todas, para largar mais para frente na final e buscar um bom resultado no top-10, ou quem sabe, até mais que isso". Comenta Gianluca Petecof.

Após os treinos livres, os pilotos fazem a tomada de tempos no sábado, que definirá a divisão de grupos (5 no caso da categoria OK) e a posição de largada nas baterias classificatórias, quando todos os grupos se enfrentam entre si. Os competidores recebem pontos de acordo com o resultados dessas corridas, e os 34 melhores colocados depois dessa fase, disputam a corrida final da etapa, que acontece no domingo, a partir das 10h15 (horário de Brasília).