Copa Truck chega ao nordeste com etapa em Caruaru

A etapa de Caruaru, que marcará a entrada da Região Nordeste na Copa Truck, terá programação diferente em relação à abertura do calendário da nova categoria em Goiânia e posteriormente em Campo Grande. A rodada dupla no autódromo do agreste pernambucano será disputada no sábado 8 de julho, significando que o início das atividades de pista também foi antecipado em um dia. Os primeiros treinos livres serão realizados na quinta-feira.

A três semanas do evento, o clima em Caruaru – município com pouco mais de 350 mil habitantes e distante 138 quilômetros a oeste da capital Recife – já é de grande expectativa pela chegada da caravana dos trucks. A cidade vive no momento o seu pico turístico devido às festas juninas, que atraem visitantes de todo o País. Mas já aguarda a presença dos maiores pilotos brasileiros da modalidade, principalmente do ídolo local Beto Monteiro, recentemente consagrado como primeiro campeão da Copa Truck ao levantar a Copa Centro-Oeste.

O grande público esperado no Autódromo Internacional Ayrton Senna será brindado com uma série de atrações e ainda poderá acompanhar as provas de duas outras séries regionais incluídas no programa – Marcas e Pilotos e Superturismo.

A programação ficou assim:

6 de julho (quinta-feira)

09h00/10h00 – Marcas e Pilotos e Superturismo (1º treino livre)

11h00/12h00 – Marcas e Pilotos e Superturismo (2º treino livre)

13h00/14h00 – Copa Truck (1º treino livre)

14h10/15h10 – Marcas e Pilotos e Superturismo (3º treino livre|)

15h20/16h20 – Copa Truck (2º treino livre)

7 de julho (sexta-feira)

09h00/10h00 m- Copa Truck (3º treino livre)

10h30/11h00 – Superturismo (treino classificatório)

11h10/11h40 – Marcas e Pilotos (treino classificatório)

12h10/13h40 – Copa Truck (treino classificatório)

8 de julho (sábado)

09h20 – Superturismo (1ª etapa)

11h25 – Marcas e Pilotos (1ª etapa)

14h08 – Copa Truck (1ª etapa da Copa Nordeste)

14h46 – Copa Truck (2ª etapa da Copa Nordeste)