Acidentes marcam vitória da Action Express em Mosport pela IMSA

Dane Cameron e Eric Curran venceram a etapa de Mosport da IMSA neste domingo 10. A prova foi marcada por acidentes, entre eles o do Liger #52 da equipe PR1/Mathiasen que fez a corrida terminar em bandeira amarela.

Esta foi a primeira vitória do #31 no ano, sétima do Cadillac DPi. O segundo lugar do Oreca #85 da JDC-Miller foi um pequeno alento depois de ter dominado a primeira parte da prova. O desempenho foi potencializado e muito pela chuva que caiu na região do circuito.

Resultado final Mosport

Com a parada para troca de pneus, a liderança acabou ficando com o Cadillac #10 da Wayne Taylor Racing. Jordan Taylor decidiu permanecer com pneus de pista seca, mesmo com a chuva. A liderança foi por terra depois de um toque com o Corvette #4. Os dois acabaram saindo da pista.

BMW com dobradinha na classe GTLM. (Foto: IMSA)

Taylor conseguiu levar o #10 até os boxes. Após os reparos voltou na sétima posição. Com uma pilotagem mais agressiva. Cameron superou o Oreca nas últimas voltas, garantindo a vitória. Em terceiro lugar o Nissan #2 da Tequila Patron ESM de Ryan Dalziel e Scott Sharp. A equipe Mazda completou os cinco primeiros colocados com o #55 e #77 em quarto e quinto respectivamente. Christian Fittipaldi que faz dupla com João Barbosa no Cadillac #5 terminou na sexta posição. Pipo Derani não completou a prova com o Nissan #22.

“Estou muito chateado, porque perdemos uma oportunidade muito grande de poder encostar no Cadillac #10 no campeonato, principalmente depois de um final de semana difícil. Em grande parte da corrida, nosso carro era o mais lento da pista. Sofremos com o balanço do carro a etapa inteira e continuamos tocando na corrida. Nos beneficiamos de várias situações diferentes e, no final, estávamos andando lá na frente. Mas infelizmente não deu”, lamentou Fittipaldi.

“Só fico contente pela vitória do outro carro da equipe Action Express. Poderíamos ter feito a dobradinha, na pior das hipóteses terminar em primeiro e terceiro. Agora é virar a página e partir pra próxima”, completou o brasileiro, que ao lado de Barbosa tem quatro pódios em 2017 (uma vitória, dois segundos lugares e um terceiro). A dupla é atual tricampeã do Campeonato Norte-americano de Endurance (2014 – 15 – 16) e já venceu o IMSA duas vezes (2014 – 15).

Performance Tech vence na classe PC. (Foto: IMSA)

Na classe PC o domínio do #38 da equipe Performance Tech continuou. James France e Duck O’Ward venceram mais uma, mesmo após um pedaço de pneu danificar a frente do carro. Esta foi a sexta vitória da dupla no ano. Em segundo na classe o Oreca #20 da equipe BAR1 Motorsports. O segundo carro da equipe, o #26 completou o pódio da classe.

A BMW venceu com dobradinha na classe GTLM. Esta foi a segunda vitória do time alemão, e a segunda consecutiva. Alexander Sims e Bill Auberlen levaram o #25 a frente do #24 de John Edwards e Martin Tomczyk. Largando em segundo atrás do Porsche #911 de Dirk Werner.

Após a ultrapassagem o domínio do #25 foi total. Seu principal adversário foi o #911 de Dirk Werner e Patrick Pilet. Tudo iria caminhar para o segundo lugar do Porsche, até que problemas no motor fizeram o #911 ceder a posição para o #24.

Audi vence na GTD. (Foto: IMSA)

Em terceiro o Ford #67 de Ryan Briscoe e Richard Westbrook. Antonio Garcia e Jan Magnussen terminaram na quarta posição. O Audi R8 da Stevenson Motorsports venceu pela primeira vez na classe GTD com Lawson Aschenbach e Andrew Davis. Andy Lally e Katherine Legge conquistaram o segundo lugar. A dupla não conseguiu vencer a terceira corrida consecutiva.

Completando o pódio a Ferrari da Scuderia Corsa de Christina Nielsen e Alessandro Balzan que lideram o campeonato.