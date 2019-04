Tarumã coloca Região Sul no calendário da Copa Truck

Um dos palcos mais tradicionais do automobilismo nacional, o circuito de Tarumã será a próxima escala da Copa Truck. O autódromo inaugurado em 1970 no pequeno município de Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, receberá a rodada dupla do dia 15 de outubro em substituição à etapa de Curvelo (MG), transferida para o início da próxima temporada. A chegada da categoria a uma nova fronteira atenderá a um anseio da Federação Gaúcha, a primeira a se manifestar favoravelmente por uma corrida na Região Sul, após a divulgação do calendário de 2017, e vai de encontro aos inúmeros pedidos dos fãs do estado.

O adiamento da prova mineira para 2018 foi decidido em comum acordo pela Associação Nacional das Equipes de Truck (ANET), Confederação Brasileira de Automobilismo, Federação Mineira de Automobilismo e os proprietários do Circuito dos Cristais. Embora as alterações para a recente corrida da Stock Car tenham-se revelado positivas, novos trabalhos de readequação no traçado se fazem necessários para as características dos “monstros” de mais de quatro toneladas de peso. Dessa forma, o mais novo autódromo do Brasil deverá estar em plenas condições de sediar uma etapa provavelmente já nos primeiros meses do ano que vem.

É nos 3.016 metros de comprimento da pista de Tarumã que começarão a ser conhecidos os últimos campeões de pilotos e marcas de 2017. O pernambucano Beto Monteiro conquistou o título da Copa Centro-Oeste (Goiânia e Campo Grande) e o paulista Felipe Giaffone levou a melhor na Copa Nordeste (Caruaru e Fortaleza), ambas vencidas pela Volkswagen-Man entre as montadoras.

O calendário ficou assim:

Copa Sul-Sudeste

15 de outubro – Tarumã (RS)

17 de dezembro – Interlagos (SP)