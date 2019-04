Hélio Castroneves confirmado ao lado de Montoya e Simon Pagenaud em Petit Le Mans

A Penske confirmou nesta quinta-feira, 28, os pilotos que estarão participando da última etapa da temporada 2017 do Weathertech em Road Atlanta. O brasileiro Hélio Castroneves, Juan Pablo Montoya e Simon Pagenaud estarão dividindo o Oreca 07 equipado com motorização Gibson, propulsor padrão dos protótipos que disputam o Mundial de Endurance.

“Nós tivemos essa corrida em nosso radar há algum tempo, mas queria esperar até fossemos capazes de obter dos nossos pilotos alguns testes em Road Atlanta antes da competição. Estes carros são muito difíceis se comparados com um carro da IndyCar” , disse o presidente do Team Penske Tim Cindric. “Infelizmente, nós confirmamos isso da maneira mais difícil, como nós tivemos que reconstruir totalmente o nosso carro depois de um incidente durante o teste na semana passada.”

Lista de inscritos

Sendo parceira da Acura no desenvolvimento do ARX-05, a direção da equipe ainda não confirmou a segunda de pilotos para a temporada 2018. Até o momento Eric Curran e Montoya estão confirmados. “Juan participou a maioria dos nossos testes do protótipo, uma vez que foi confirmado como um dos nossos pilotos em tempo integral”, disse Cindric. “Nós também gostaríamos de envolver os outros pilotos no programa sempre que possível. Helio e Simon têm boa experiência em protótipos em Road Atlanta, então eles parecem ser um ajuste natural para participar da prova.”

O brasileiro está empolgado com o novo desafio. Em 2008 venceu na classe LMP2 em Road Atlanta com o Porshe RS Spyder ao lado de Ryan Briscoe. Montoya já venceu três vezes as 24 horas de Daytona. “Vai ser divertido trabalhar com Juan novamente”, disse Castroneves. “O carro é uma explosão para dirigir, já que tem muita energia e uma incrível quantidade de downforce. A última vez que eu corri em Petit, eu tive a sorte de fazer parte da equipe vencedora. Ele foi um dos pontos altos da minha carreira. Agora, eu estou olhando para a frente com um desafio novo, e eu tenho certeza que ele será divertido com esses caras neste cenário.”

Pagenaud também é um conhecedor das provas de longa duração. Venceu em 2010 Petit Le Mans ao lado de David Brabham e Marino Franchitti. Em 2016 ajudou Cameron e Curran a conquistar o título da IMSA, com um quarto lugar na prova. “É um regresso para casa, voltar a pilotar protótipos”, disse Pagenaud. “Eles são grandes carros para dirigir, e dividir a condução com Juan e Hélio em um evento de resistência vai ser muito divertido. Esta é uma oportunidade para ajudar a Penske a preparar o carro para o próximo ano.”

A prova vai contar com Bruno Senna e Pipo Derani dividindo o Nissan DPi #22, Christian Fittipaldi no Cadillac #5 da equipe Action Express e Oswaldo Negri no Acura #86 da equipe Michael Shank Racing que compete na classe GTD.