Lucas Foresti assina com a Cimed Racing para temporada 2018 da Stock Car

A vida é feita de ciclos e para Lucas Foresti chegou a hora de iniciar 2018 como o mais novo piloto na equipe Cimed Racing na Stock Car, tendo como companheiros de equipe os campeões Cacá Bueno, Felipe Fraga e Marcos Gomes.

Após duas temporadas correndo sob a batuta de Maurício Ferreira na equipe Full Time Academy, o piloto de Brasília terá o tradicional amarelo de seu carro sendo trocado pelo verde e amarelo da pintura padrão dos carros da Cimed. A empresa entra como patrocinadora ao lado da CVC, que permanece junto com os outros parceiros de Lucas (Wanda, Razer, Vale Shop, Prettynew e Multiproteção).

"Foram dois anos muito legais com a Full Time Academy, onde amadureci e aprendi bastante com o Maurício e todos os integrantes, que sempre foram leais e deram tudo de si. Agora parto para uma nova fase da carreira, onde competirei ao lado de três campeões da Stock Car e certamente este é o início de um novo passo na minha história por aqui. Obrigado a todos os engenheiros, mecânicos, funcionários da Full Time e especialmente ao Maurício pela confiança. E agradeço também ao João Adibe e ao William Lube pela oportunidade, além de dar as boas vindas à Cimed como nova patrocinadora do meu carro ao lado de CVC, Wanda, Razer, Vale Shop, Prettynew e Multiproteção, que seguem comigo nesta nova empreitada." Comentou o piloto.

Já o número de Lucas segue sendo o #12 da massa. E acima do capacete de Lucas, no teto, estará estampado o símbolo da Confederação Brasileira de Futebol, uma vez que a Cimed é patrocinadora da Seleção Brasileira e no ano que vem teremos Copa (#partiuRússia). Lucas vê tudo com bastante empolgação, enquanto Maurício Ferreira, por sua vez, agradece a convivência por dois anos.