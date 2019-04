Fórmula 1 anuncia mudanças nos horários das corridas para a temporada 2018

A Fórmula 1 anunciou uma mudança estrutural importante nesta quinta-feira (1º). Em conjunto com a Federação Internacional do Automobilismo (FIA), a categoria revelou o calendário de horários para as 21 corridas da temporada de 2018. A novidade é que as corridas no domingo começarão 1 hora e 10 minutos mais tarde em relação aos horários anteriores.

Ou seja, boa parte das corridas europeias, que costumavam começar às 14h locais (9h em Brasília) iniciarão, a partir de 2018, às 15h10 locais (10h10 em Brasília). A mudança, segundo a F1, visa uma adaptação melhor aos horários da televisão. “Algumas emissoras costumam ir ao ir exatamente na hora da corrida, perdendo a tensão e a emoção que caracterizam os minutos antes do início de cada GP. Graças a essa mudança, os telespectadores estarão mais próximos das equipes e dos pilotos, e poderão aproveitar totalmente o espetáculo oferecido antes de as luzes vermelhas se apagarem”, disse a categoria em seu site oficial.

Além disso, essa mudança foi feita, segundo a Fórmula 1, após pesquisas indicarem que uma audiência maior na TV é registrada em horários quando as corridas são realizadas mais “tarde”. Algumas mudanças pontuais foram feitas de forma específica para cada GP, como no caso da corrida da França, que será às 16h10 locais (11h10 em Brasília) para não haver choque de horários com a Copa do Mundo da Rússia – a prova será no dia 24 de junho, durante a segunda rodada da fase de grupos da competição. O Grande Prêmio do Brasil, que costumava começar às 14h pelo horário de Brasília, foi alterado e agora se iniciará às 15h10.

Essa é a segunda mudança anunciada pela F1 para a temporada 2018 nesta semana. Na última quarta-feira (31), a Liberty Media, dona da categoria, confirmou a extinção das “grid girls”, modelos que ficam ao lado dos carros no grid de largada e os recebem no pódio. “Enquanto a prática de empregar grid girls foi uma marca da Fórmula 1 por décadas, nós sentimos que isso não é compatível com os valores da nossa marca e claramente está em desacordo com as normas sociais modernas. Não acreditamos que essa prática é apropriada ou relevante para a Fórmula 1 e seus fãs, velhos e novos, em todo o mundo”, disse o diretor-comercial do certame, Sean Bratches.

A temporada de 2018 começa no dia 25 de março, com o Grande Prêmio da Austrália, em Albert Park, Melbourne.

A tabela com os horários (locais) de começo das sessões nos fins de semana de corrida em 2018: