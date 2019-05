Atual tetracampeã da Fórmula 1, Mercedes lança oficialmente o W09

Atual tetracampeã mundial de pilotos e construtores de Fórmula 1, o objetivo da Mercedes é continuar evoluindo rumo ao pentacampeonato. Esse foi o discurso da equipe alemã no lançamento do Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+, ou simplesmente W09, o carro da escuderia para a temporada de 2018. O evento aconteceu nesta quinta-feira (22), no circuito de Silverstone, na Inglaterra.

Mais cedo durante o dia, o carro foi levado por um dos pilotos da Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas, para uma demonstração no circuito inglês. “O novo carro estava bom. Quero usar todas as coisas que eu aprendi no ano passado e estar em um bom nível para todos os fins de semana de corrida – esse será o meu objetivo para esse ano”, disse Valtteri.

Na parte da tarde, o outro piloto da equipe também foi para a pista. O inglês Lewis Hamilton, tetracampeão mundial e vencedor do campeonato de 2017, falou e abordou a necessidade de manter os bons frutos do ano passado. Ele também disse que o carro está inclusive melhor que o W07 (bólido da última temporada) e elogiou os engenheiros da Mercedes pela dedicação. “No ano passado o carro estava fantástico, mas haviam coisas que nós poderíamos melhorar. O que fizemos foi tirar muito do DNA do ano passado – esse é um carro-irmão, uma evolução daquele. Está melhor do que o carro do ano passado em todos os aspectos. Parece a mesma coisa por dentro, até mesmo no modelo. Mas foi tudo refinado para estar bem melhor do que no ano passado. Os engenheiros fizeram um trabalho fenomenal – estou orgulhoso e agradecido por todo o trabalho duro. Estou pronto para levar o novo carro aonde precisar”, declarou o atual campeão.

Hamilton levou o novo carro para a pista em Silverstone (Foto: Divulgação/Mercedes AMG F1)

O chefe da equipe prateada, Toto Wolff, também falou sobre o lançamento. Ele elogiou o desempenho da equipe e a forma como a evolução do bólido se deu durante os trabalhos no inverno e seguiu a linha de Hamilton. Para ele, o principal objetivo da temporada é manter os bons resultados do W07, evoluindo o que é necessário sem dispensar o que já vem sendo feito de bom nos últimos anos.

“O carro está bom e o motor estava rodando bem, então é um começo. Todo o trabalho duro, todas as longas horas durante o inverno trouxeram vida ao carro. O clima é bom, especialmente porque hoje estamos lançando o carro pela primeira vez. É sempre um momento empolgante, porque o que foi desenhado está ganhando vida. Tivemos um bom inverno, posso dizer. Sem grandes dramas, mas há sempre um pouco de estresse com a organização nessa época do ano. O W08 foi o carro mais rápido da F1, marcou mais poles e ganhou mais corridas. Então você precisa tomar cuidado para não dispensar as coisas que funcionaram no carro, apenas remediar as dificuldades que ele mostrou”, afirmou Wolff.

Wolff (centro) ao lado de Bottas (esq.) e Hamilton (dir.): Mercedes mantém base de 2017 (Foto: Divulgação/Mercedes AMG F1)

Um dos grandes trunfos recentes da Mercedes tem sido o motor. Desde a mudança dos propulsores V8 aspirados para os V6 turbo, em 2014, a equipe tem enfileirado campeonatos e dominado a F1. E segundo Andy Cowell, diretor executivo da Mercedes-AMG High Performance Powertrains (subdivisão da montadora que fabrica os motores da F1), vem mais atualizações nas unidades de potência do W09.

“A quantidade de mudanças na unidade de potência para esse ano é considerável e comandada por uma série de requerimentos. O maior desafio que tivemos foi aumentar a durabilidade, com a necessidade de correr com apenas três motores por piloto e dois sistemas ERS no campeonato. Focamos em aumentar a vida útil sem perder a performance. Estamos trabalhando muito próximos dos nossos colegas em Brackley (fábrica da Mercedes), tentando entender a melhor integração no chassi, a transmissão e a aerodinâmica”, complementou.

A Mercedes venceu o campeonato de 2017 com 668 pontos, dominando a temporada com 15 pole-positions e 12 vitórias em 20 corridas. O W09 estará nas duas semanas de pré-temporada, de 26 de fevereiro a 1º de março e de 6 a 9 de março, ambas em Barcelona, na Espanha. A temporada de 2018 começa com o Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne, no dia 25 de março.