Valentino Rossi inspira novo capacete em pilotos como Senna e Piquet

Sempre mais indiscreto que os companheiros de pista no quesito acessórios de corrida, Valentino Rossi surpreendeu ao anunciar nesta sexta-feira (16) a nova pintura de seu capacete para a temporada 2018 da MotoGP. Com apenas duas cores e um desenho um tanto quanto simplista, o nove vezes campeão do mundo preferiu algo mais elegante e fácil de ser reconhecido em pista.

A apresentação do novo capacete do piloto da Tavulia foi feita hoje através de sua conta no Instagram, um dia após o anúncio de sua renovação para mais dois anos de contrato com a Yamaha, junto com a explicação sobre a mudança radical. As cores, o azul de cobalto- agora fosco e o amarelo fluorescente, não mudaram, cores essas suas preferidas e que acompanham Rossi desde o início de sua carreira.

O novo Agv "Soleluna 2018" é inspirado nos icônicos capacetes de Fórmula 1 dos anos 70-80, como os de James Hunt, Niguel Mansell, Emerson Fittipaldi e Ayrton Senna, como relatou o próprio piloto em seu perfil no Instagram:

"Como vocês devem saber, eu sempre fui um grande fã de capacetes e gráficos de corrida. Quando começamos a trabalhar para a versão deste ano com Aldo Drudi e sua equipe, queríamos algo diferente, mais simples e fácil de reconhecer na pista e com os meus símbolos, o sol e a lua, muito estilizados. Fomos inspirados nos capacetes icônicos da Fórmula1 dos anos 70-80, com poucas veias gráficas e mais diretas. Capacetes como o de Graham (e Damon) Hill, James Hunt, Francois Cevert, Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet, Nigel Mansell, mas também Ayrton Senna e Mika Hakkinen. Pensamos usar apenas as 2 cores que são minhas: azul escuro, mais precisamente um azul de cobalto (neste caso opaco) e, claro, o amarelo fluo. Escrevemos meu nome e sobrenome grande por trás disso, o que era um costume muito elegante nesses anos, e a mão habilidosa de @davidedegliinnocenti fez o resto, e esse é o resultado no meu @agvhelmets Soleluna 2018. Espero que gostem (eu gostei muito)."