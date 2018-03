Seis brasileiros estão confirmados na abertura do WEC em SPA-Francorchamps

A direção do Mundial de Endurance divulgou nesta segunda-feira, 26, a lista de inscritos para a abertura do WEC em SPA-Francorchamps, entre os dias 3 a 5 de maio na Bélgica.

Serão 37 carros (10 LMP1, 8 LMP2, 10 GTE-PRO e 9 GTE-AM). A última adição foi o Oreca 07 da equipe G-Drive Racing para Roman Rusinov, Jean-Eric Vergne. O terceiro piloto será anunciado posteriormente.

Lista de inscritos

Programação 6 Horas de SPA

Até o momento são cinco brasileiros confirmados. Bruno Senna no Rebellion #1,Pietro Fittipaldi estreia no BR Engineering BR1 #10 da equipe Dragon Speed. Na classe LMP2 André Negrão está confirmado no Alpine #36. Fernando Rees no Ligier JS P217 #50 da equipe Larbre Competition.

Estreando na classe GTE-PRO Augusto Farfus, pilota o novo BMW M8 GTE #82.Tony Kanaan é outro estreante no certame. Ele vai estar ao lado de Andy Priaulx, e Harry Tinckell no Ford GT #67.