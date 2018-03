Alex Barros Racing confirma presença no Super Bike Brasil 2018

Nos dias 28 e 29 de abril será dada a largada para a temporada 2018 do SuperBike Brasil. Será a primeira de oito etapas previstas no calendário, que passará por três estados: São Paulo, Paraná e Goiás. Para a equipe Alex Barros Racing, que contará com dois pilotos na categoria SBK Pro, será o terceiro ano consecutivo em que o elenco participará do campeonato que figura entre os cinco maiores do mundo. Este é o sétimo ano de atividade do time. A prova inaugural acontece no autódromo de Interlagos (SP).

Neste ano, o SuperBike Brasil vem com novidades no regulamento, e as mudanças ocorrem especialmente na categoria SBK Pro. As motos de 1000 cc da principal modalidade do evento terão motores Stock, fato que deve trazer mais equilíbrio e disputas para a categoria.

Alex Barros, chefe da equipe, conta que todos estão animados para mais um ano de desafios e trabalho. “Estamos otimistas por mais uma temporada na busca pelos melhores resultados. Alcançar a vitória, o pódio e brigar pelo campeonato são nossas principais metas”, diz Barros.

O elenco de Barros também vem com novidades e neste ano volta a acelerar os modelos BMW S 1000 RR. “Com as alterações no regulamento, um ponto bem importante para nós na decisão sobre o equipamento, foi a questão do apoio técnico. Temos uma parceria técnica direta com a fábrica da BMW na Alemanha, e isso nos ajudará no desenvolvimento das motos BMW versão 2018 ao longo do ano”, conta.

Nesta temporada o time novamente vai acelerar com as cores da Híbridos Prime, devido aos resultados e sucesso de 2017. Mas, o elenco será mais enxuto. “Mudamos um pouco a estratégia, e por causa disso, teremos somente dois pilotos representando a Híbridos Prime Alex Barros Racing. E nosso foco será total na busca do título”, ressalta Alex Barros.

O time está em fase final de negociações. Um dos pilotos já está definido e o outro representante da equipe será decidido em breve. Nos próximos dias o elenco deve anunciar oficialmente seus dois pilotos para a temporada 2018.

Confira o calendário 2018 do SuperBike Brasil:

1ª etapa: 28 e 29 de abril em Interlagos (SP)

2ª etapa: 26 e 27 de maio em Curitiba (PR)

3ª etapa: 23 e 24 de junho em Interlagos (SP)

4ª etapa: 21 e 22 de julho em Interlagos (SP)

5ª etapa: 18 e 19 de agosto em Interlagos (SP)

6ª etapa: 15 e 16 de setembro em Goiânia (GO)

7ª etapa: 10 e 11 de novembro em Londrina (PR)

8ª etapa: 1º e 2 de dezembro em Interlagos (SP)