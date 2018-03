Stock Car define programação da etapa em Curitiba

Está definida a programação para a segunda etapa da Stock Car, que acontece no dia 8 de abril no Autódromo Internacional de Curitiba, na cidade de Pinhais (PR). O final de semana em um dos melhores autódromos do país traz um prato cheio ao amante da velocidade, com mais duas categorias na pista além da Stock Car: a Stock Light, categoria de acesso que também faz sua segunda etapa, e a abertura da temporada do Campeonato Brasileiro de Marcas.



A sexta-feira (6) será o dia em que os carros entrarão na pista pela primeira vez. O primeiro contato das máquinas com o asfalto acontecerá pela manhã, a partir das 8h10 com um shakedown de dez minutos para a Stock Light e o Brasileiro de Marcas, e 20 para a Stock Car – trata-se de uma sessão curta para verificação de montagem e funcionamento dos sistemas dos carros.



A Stock Car faz dois treinos livres, às 11h05 e às 14h10; Stock Light e Brasileiro de Marcas terão três sessões de meia hora cada; o sábado abre às 8 horas para o terceiro treino livre da Stock Car, em seguida com um treino de aquecimento para Light e Marcas antes das respectivas sessões de classificação e definição do grid de largada – às 10 horas para a Stock Light e 10h20 para o Marcas.



A classificação da Stock Car, com transmissão ao vivo pelo SporTV, acontece às 11 horas. As atividades de pista do sábado não se encerram por aí: às 13 horas a Stock Light larga para a primeira prova do final de semana, e o Marcas faz o mesmo às 14h30.



Domingo (8), dia de corrida com programação aberta às 9h15 para uma hora de visitação aos boxes pelos torcedores que adquiriram o passe para percorrer a área dos boxes para autógrafos e fotos com os pilotos.



A primeira largada da Stock Car acontece às 11 horas para 40 minutos mais uma volta; a segunda prova, de mesma duração, larga às 12h05 – ambas transmitidas ao vivo pelo SporTV.



A Stock Light larga para a segunda corrida às 13h25 – também com transmissão do SporTV -, e o Brasileiro de Marcas, transmitido pelo Bandsports, começa às 14h30.