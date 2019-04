Maicon Roncen e Luiz Sergio Sena Jr estreiam em Tarumã em busca do bicampeonato do CGST

A dupla campeã da categoria light do Campeonato Gaúcho de Turismo Maicon Roncen e Luiz Sergio Sena Jr, repetem a parceria de 2017 e voltam a acelerar o Celta #197. A abertura do CGST acontece no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão.



A dupla acredita que essa segunda temporada da categoria será ainda mais disputada que em 2017, com a chegada de novos carros e pilotos. “Estamos cientes que esse ano será bem mais competitivo o pessoal está investindo mais nos carros, sabemos que será mais difícil que a temporada passada”, avalia Roncen. Sena Jr concorda com o companheiro de carro. “Com certeza esse ano o pessoal vem bem mais preparado, nessa segunda temporada os pilotos já estão mais acostumados com a categoria e teremos mais disputas dentro das pistas”, destaca.



Os treinos livres iniciam na sexta-feira e o sábado está reservado para o classificatório e a corrida, que inicia as 16 horas. “Estamos bastante ansiosos com a prova, Tarumã é um circuito que gostamos e temos bastante experiência, queremos iniciar a temporada com vitória, esse ano ainda andamos no carro num treino e conseguimos ver que está bem confiável e acertado para a prova de sábado, acredito que sairemos com um bom resultado”, ressalta Roncen.

A movimentação na pista inicia na manhã de sexta-feira com os primeiros treinos livres do fim de semana, no sábado pela manhã será a vez do treino classificatório é às 15h 55min será dada a largada para a temporada de 2018 com a prova “ 2 Horas de Tarumã”.

Confira a programação do fim de semana:

Sexta-Feira 06/04

10h às 10h 50min 1º Treino Livre

13h às 13h 50min 2º Treino Livre

15h45 às 16h35min 3º Treino Livre

Sábado 07/04

8h30min às 9h Warm up

11h10min às 11h20min Classificatório Super Turismo - pneu radial

11h30min às 11h50min Classificatório Super Turismo - pneu slick

15h30min às 15h40min Box aberto

15h50min Volta de apresentação

15h55min Largada das 2 Horas de Tarumã