Metade do grid já venceu em Curitiba pela Stock Car

A primeira aparição da Stock Car no Autódromo Internacional de Curitiba aconteceu há quase 30 anos, em 1989, tendo Chico Serra como o vencedor. De lá para cá, são 59 corridas disputadas no traçado da capital paranaense, com o maior vencedor da pista sendo a lenda Ingo Hoffmann, dono de nada menos que nove triunfos.



Entre os pilotos em atividade, o atual campeão e vencedor da Corrida de Duplas Daniel Serra é o que mais venceu nos 3.695 metros de Curitiba: cinco vezes. Ricardo Maurício, com quatro, é o que mais se aproxima. Cacá Bueno e Átila Abreu, com duas, podem sonhar em empatar a estatística neste final de semana, quando ocorre a segunda etapa da temporada 2018.



Entretanto, um número chama atenção. 15 dos 32 pilotos do atual grid da principal categoria do automobilismo brasileiro já venceram em Curitiba – portanto, praticamente metade do grid que alinhará neste domingo (8) às 11 e às 12h05 para a primeira rodada dupla do ano.



Cacá Bueno, Thiago Camilo, Ricardo Maurício, Valdeno Brito, Allam Khodair, Diego Nunes, Átila Abreu, Daniel Serra, Julio Campos, Marcos Gomes, Sérgio Jimenez, Lucas Foresti, Max Wilson, Antonio Pizzonia e Felipe Fraga foram a ver primeiro a bandeira quadriculada em Curitiba.



Outros pilotos que nunca venceram na pista da capital paranaense, contudo, estão no páreo. Rubens Barrichello é o único campeão entre os pilotos em atividade a nunca ter vencido em Curitiba, e ele se junta a outros nomes como os estreantes Lucas di Grassi e Nelsinho Piquet, entre vários outros do grid, a buscar pela primeira vez uma vitória na segunda pista que mais recebeu corridas da Stock Car em 39 anos de história.