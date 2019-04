Marcos Gomes inicia carreira na Nascar em Bristol

O piloto Marcos Gomes, campeão da Stock Car em 2015, iniciou neste final de semana uma nova fase em sua carreira, representando o Brasil em um dos campeonatos mais importantes do mundo: a Nascar, dentro do mais forte campeonato regional dos EUA, a K&N East. Com a equipe NextGen Motorsports, o paulista de Ribeirão Preto fez sua estreia no oval de Bristol, pista de meia milha do Tennessee que é um verdadeiro Coliseu do automobilismo, com arquibancadas para mais de 160 mil pessoas, maior do que qualquer estádio de futebol no mundo.

Gomes, que chegou na 12a colocação entre os 29 pilotos que participaram da etapa neste sábado, destacou o aprendizado em sua estreia na Nascar.

"Foi disparada a pista mais difícil que eu já guiei! Tem uma enorme inclinação e a organização coloca produtos para ter mais aderência, então a corrida fica realmente emocionante. Tive um problema no motor no único treino livre e com isso tive só 30 minutos para adaptação e já fui direto pra classificação. Vinha fazendo uma boa volta, mas deu bandeira vermelha, e com isso fiquei em 18o entre 29 carros", explica Gomes, que na Stock Car compete com a equipe Cimed Racing.

"Começamos bem na prova, mas logo depois o carro ficou muito traseiro e perdemos rendimento. Cheguei a tomar uma volta, então mexemos no carro, o que é interessante nestas corridas, pois dá para ajustar bem o carro. Assim, conseguimos passar outros pilotos e ser o 'lucky dog' para logo depois voltarmos à volta do líder. Depois do último pitstop, conseguimos recuperar bem, andando no ritmo próximo dos três primeiros e com isso terminamos em 12o lugar de 29 pilotos. A gente alcançaria um top-10 não fosse o excesso de bandeiras amarelas, mas com certeza para as próximas corridas já vamos estar bem competitivos", diz Gomes.

O piloto volta ao Brasil já para mais um desafio, desta vez com a Stock Car com a equipe Cimed Racing no circuito do Velopark, em Nova Santa Rita (RS). A próxima etapa da K&N East será em Langley Speedway no próximo dia 28.

Confira as próximas provas de Gomes na K&N East:

Larry King Law's Langley Speedway - 28 de abril

South Boston Speedway - 12 de maio

Memphis International Raceway - 2 de junho

Millville, NJ - 16 de junho

Thompson Speedway Motorsports Park - 14 de julho

New Hampshire Motor Speedway - 21 de julho