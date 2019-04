Arthur Leist estreia na F-4 nos Estados Unidos

Depois de conquistar diversos títulos no kart, Arthur Leist encara uma nova fase em sua carreira: a primeira corrida em um carro de corrida deste piloto de 16 anos será neste sábado em sua estreia na F-4 norte-americana, no Autódromo Internacional da Virgínia, com a equipe Kiwi Motorsports.

"Estou com uma expectativa muito grande para essa estreia aqui nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira nós fizemos o molde do banco do carro e já foi possível ver a boa estrutura da equipe. Essa vai ser minha primeira corrida na vida depois de sair do kart, então é uma experiência totalmente nova e espero chegar no final da temporada com resultados consistentes e boas conquistas", diz Arthur.

Nascido em Novo Hamburgo (RS), Arthur iniciou no kart em 2007 e conquistou diversos títulos, sendo o principal deles garantido justamente nos Estados Unidos: o SKUSA, em Las Vegas na temporada 2015. Para começar sua trajetória no automobilismo, Arthur terá o suporte do irmão mais velho, Matheus Leist, que tem 19 anos e compete na Indy, principal categoria de monoposto das Américas, onde é o mais jovem piloto do grid.

"Com certeza é especial ter o Matheus como meu coach nesse começo de trabalho. Ele sempre me passa muitas informações desde quando corríamos no kart e ele tem uma história no automobilismo norte-americano que me inspira bastante para a sequência da minha carreira", diz Arthur, que é junto com seu irmão um dos 15 pilotos em 6 categorias apoiados pelo time Cimed Racing, a maior plataforma de patrocínio ao automobilismo brasileiro.

Os primeiros testes de Arthur na pista da Virgínia serão nesta quinta-feira. Os treinos livres começam nesta sexta-feira, a partir das 13h10. No sábado, Arthur disputará o treino classificatório às 9h e realizará sua primeira corrida às 12h45. As provas 2 e 3 ocorrem no domingo, às 10h35 e 18h, respectivamente.

A F-4 norte-americana tem seis etapas na temporada e o encerramento do campeonato acontecerá no Circuito das Américas, sendo uma das preliminares da F-1 na pista do Texas nos dias 20 e 21 de outubro.

Programação completa:

Sexta-feira

13h10 - 13h40 Treino Livre 1

18h15 - 18h45 Treino Livre 2

Sábado

9h00- 9h30 Treino Classificatório

12h45 - 13h15 Corrida 1

Domingo

10h35 - 11h05 Corrida 2

18h - 18h30 Corrida 3

Calendário da F-4 Norte americana:

Etapa 1 - Virgínia Internacional Raceway - 27 a 29 de abril

Etapa 2 - Road Atlanta - 10 a 12 de maio

Etapa 3 - Mid-Ohio Sports Car Source - 29 de junho a 1º de julho

Etapa 4 - Pittsburgh International Race Complex - 3 a 5 de agosto

Etapa 5 - New Jersey Motorsports Park - 14 a 16 de setembro

Etapa 6 - Circuito das Américas - 19 a 21 de outubro