Penske faz dobradinha em Mid-Ohio pela IMSA

A Penske conquistou na tarde deste domingo, 06, no circuito de Mid-Ohio sua primeira vitória com dobradinha no IMSA WeatherTech Sportscar. O Acura #7 pilotado Ricky Taylor e Hélio CastroNeves cruzaram a linha de chegada, com uma vantagem de 8.464 segundos para o #6 de Dane Cameron e Juan Pablo Montoya. A última vez que a equipe venceu na ALMS no geral, foi nos anos de 2006 e 2007, com o Porsche RS Spyder.

Resultado final

Com uma estratégia ousada elaborada por Tim Cindric, que fez o #7 antecipar sua parada, garantido o primeiro lugar, superando Montoya que estava no #6. Hélio CastroNeves teve que segurar o #77 do Team Joest pilotado por Oliver Jarvis, após assumir a liderança momentânea da prova. O Mazda terminou a prova na terceira posição.

“Eu estou dirigindo em uma das melhores organizações do mundo, um dos melhores fabricantes do mundo. Nós visitamos a fábrica da Acura na quinta-feira e me dá um bom senso de orgulho. Em cima disso, para ganhar pela primeira vez para o Sr. Penske é notável. Havia muita pressão para buscar a liderança”, comemorou Rick Taylor.

Na quarta posição o Cadillac #5 da Action Express dos pilotos Filipe Albuquerque e João Barbosa, ainda são os líderes do campeonato. Fechando os cinco primeiros, o também Cadillac da equipe Wayne Taylor Racing.

Mesmo com o BoP da classe deixando os protótipos DPi mais lentos, o melhor LMP2 chegou apenas na sexta colocação, com uma diferença de mais de 1 minutos. O “sofredor” foi o Ligier JS P217 #52 da equipe PR1 Motorsports.

Porsche vence na classe GTLM e Lexus na GTD. (Fotos: Divulgação)

Na classe GTLM a vitória ficou com o Porsche #92 de Laurens Vanthoor e Earl Bamber. A dupla que largou na quarta posição, superou os adversários, e alcançou o primeiro lugar no stint de Vanthoor.

“Nós esperamos por um ano e meio para este dia. Muitas vezes estávamos tão perto de vencer, mas então algo sempre acontecia. Hoje foi finalmente a nossa vez. Earl fez um grande primeiro stint, conservado tanto combustível quanto possível. Após o primeiro pit stop assumiu a liderança. Eu tentei controlar a corrida, cuidando dos pneus. Isso não foi fácil, mas funcionou”, comentou Vanthoor.

Ao contrário do desempenho pífio no Mundial de Endurance, a BMW conquistou o segundo lugar na classe com o M8 #25 Connor De Phillippi e Alexander Sims. Na terceira posição o Corvette #3 de Jan Magnussen e Antonio Garcia. A Ford ficou com o quarto e quinto lugares com o #66 e #67 respectivamente.

Na classe GTD a vitória ficou com o Lexus #14 da equipe 3GT Racing.