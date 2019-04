Moto4: Diogo Moreira realiza prova de recuperação no Espanhol de Velocidade

Na segunda etapa do Campeonato Espanhol de Velocidade – RFME, realizado neste fim de semana no Circuito da Catalunia, o brasileiro Diogo Moreira enfrentou dificuldades ao longo de toda a rodada, e, mesmo assim, demonstrou ótima atuação, sabendo reverter as adversidades para conquistar outro bom resultado no campeonato. O pupilo de Alexandre Barros veio com ritmo forte na corrida de ontem (27), na disputa da categoria Moto4, e depois de largar em nono, o jovem de 14 anos, que chegou a brigar pela vitória, completou em quinto lugar, a apenas 1s293 do líder e vencedor da prova Oriol Rodriguez Vives.

As dificuldades de Moreira começaram ainda nos treinos, quando o piloto da equipe School Team Monlau-Repsol não conseguiu ‘se achar’ com a moto #42. O brasileiro demorou a encontrar o acerto ideal do equipamento, e ficou com a nona posição no grid. Durante a corrida, Diogo não desanimou e comprovou seu ótimo desempenho ao longo da prova. O resultado deixou a equipe contente e colocou o piloto em quarto na classificação, com 30 pontos.

Moreira falou das adversidades, mas ressaltou a conquista dos pontos. “O fim de semana todo foi bem difícil pra mim. Não conseguia me acertar com a moto. Mas na corrida a coisas mudaram um pouco. Consegui ter bom ritmo e fiquei a prova toda ali no pelotão da frente. Na última volta, quando eu estava em segundo lugar, levei um toque e acabei perdendo algumas posições. Foi uma pena, pois estava perto do pódio. Mas, novamente conquistei pontos e isso é fundamental para o campeonato. Com certeza foi mais um aprendizado. Estou animado para o restante da temporada”, disse o brasileiro.

A próxima etapa do Campeonato Espanhol de Velocidade - RFME será nos dias 23 e 24 de junho, no circuito de Navarra e será uma prova em rodada dupla.

Classificação do Campeonato Espanhol de Velocidade - Moto4 - após duas etapas (Top-5)*:

1- Adrian Cruces Serrano, 48

2- Julio Garcia Gonzalex, 45

3- David Munõz Rodriguez, 33

4- Diogo Moreira, 30

5- Oriol Rodriguez Vives, 25