Matheus Leist disputa rodada dupla em Detroit pela Fórmula Indy

A sétima etapa da Fórmula Indy será disputada neste sábado nas ruas de Detroit, palco onde Matheus Leist correrá pela primeira vez. O desafio do piloto brasileiro será inédito também por conta de ser sua primeira rodada dupla na categoria, com uma prova no sábado e outra no domingo. Vindo de um resultado consistente nas 500 Milhas de Indianápolis, o gaúcho espera conquistar um bom resultado em mais uma estreia.

"Detroit é um circuito de rua que não conheço. Para ser sincero, estive na cidade no ano passado para uma gravação de TV e passei de carro de rua para conhecer o local, pois não constava no calendário da Indy Lights. Ela tem um asfalto ondulado, mas o traçado pareceu ser bem bacana. A nossa equipe costuma ter um bom acerto para circuitos de rua, foi assim na nossa estreia em São Pete quando larguei em terceiro, mas na prova de Long Beach isso não se repetiu e tanto eu quanto o Tony (Kanaan) largamos mais para trás. Esperamos voltar ao top-10 desta vez", diz Leist.

Campeão da F-3 Inglesa em 2016, Leist foi um dos grandes destaques da Indy Lights em 2017 após vencer três corridas, sendo uma delas a mais importante da temporada: a Freedom 100, preliminar justamente das 500 Milhas de Indianápolis. Em 2018, o piloto da AJ Foyt na Indy recebe apoio do time Cimed Racing, a maior plataforma de patrocínio ao automobilismo brasileiro.

“Estou bem motivado por ter completado as 500 Milhas como o segundo melhor rookie e 13º no geral. Foi a prova mais difícil da minha vida e tenho certeza que os próximos desafios não serão menores. Nosso objetivo é continuar somando pontos importantes para o campeonato e se tivermos um bom set up nós certamente vamos andar próximo dos líderes", diz Leist

Os treinos livres em Detroit serão realizados nesta sexta-feira. O classificatório para a corrida 1 será no sábado às 11h55 e a largada da prova ocorrerá às 16h40 do mesmo dia. A definição do grid para a segunda prova será às 11h45 no domingo e a largada será na sequência, às 16h50. As duas provas terão transmissão ao vivo do BandSports.