Toyota e Porsche lideram primeiro treino livre em Le Mans

A Toyota liderou o primeiro treino livre para as 24 Horas de Le Mans, segunda etapa do Mundial de Endurance 2018/19, realizados nesta quarta-feira, 13. Kamui Kobayashi foi o mais rápido com o TS050 #7 marcando, 3:18.718. Sebastien Buemi levou o segundo carro da equipe japonesa ao segundo lugar, com uma diferença de 0,557 segundos.

Resultado treino livre 1

Com 4 horas de duração a sessão foi interrompida algumas vezes, por conta de acidentes e pequenos toques. Na terceira posição o Rebellion #3 pilotado por Thomas Laurent. A diferença para o primeiro colocado foi de 0,708 segundos. Ben Hanley com o protótipo da equipe DragonSpeed, ficou na quarta posição. Os dois LMP da Rebellion Racing completaram os cinco primeiros. A equipe CEFC TRSM Racing enfrentou problemas durante o treino. Seus dois carros deram apenas 22 voltas. O #5 parou na pista nos 5 minutos iniciais do treino. Nenhum dos dois marcou tempo.

Na classe LMP2, o Oreca 07 #26 da equipe G-Drive Racing liderou com Jean-Eric Vergne. Com o tempo de 3:26.529, superou os dois LMp2 da equipe IDEC Sport que lideraram grande parte do treino. A Oreca dominou as cinco primeiras posições da classe. Em sexto lugar, o Ligier JS P217 da equipe United Autosports.

A Porsche dominou na classe GTE-PRO, ocupando os três primeiros lugares. Coube a Patrick Pilet liderar com o 911 #93, marcando 3:50.121. Na quarta posição o Ford GT #66. Fechando os cinco primeiros a Ferrari #71 da AF Corse. Na classe GTE-AM a Porsche também liderou com o #88 da equipe Dempsey-Proton. Matteo Cairoli marcou 3:52.903.