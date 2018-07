Relembre o Padre Irlandês e outras quatro loucuras do GP da Inglaterra

Pela primeira vez na história, a Fórmula 1 completará, neste domingo (8), seu terceiro final de semana seguido com 3 etapas diferentes. Depois dos GP's da França em 24 de junho e Áustria em 1 de julho, a categoria chega agora em Silverstone, na Inglaterra, para a décima etapa da temporada 2018.



A pista britânica é um ícone da Fórmula 1 e já foi palco de momentos bizarros e também marcantes. Talvez a mais conhecida seja a invasão do padre irlandês, Cornelius "Neil" Horan, à pista, em 2003. Também teve a disputa entre Prost x Senna, em 1993, um show de Heidfeld na chuva, em 2008, além da batida perigosa de Barrichello, em 1995. Mais recentemente, Daniil Kvyat e Carlos Sainz protagonizaram uma colisão entre companheiros de equipe, no ano passado.



As cinco câmeras onboard mais malucas do GP da Inglaterra:



1. Mark Webber quase atropela padre irlandês.

2. Senna fecha a porta de Prost.

3. Heidfeld dá show na chuva.

4. Batida de Barrichello.

5. Daniil Kvyat e Carlos Sainz Jr. colidem.







Os motores serão ligados às 10h10 deste domingo (8), horário de Brasília.



Confira os 5 primeiros colocados na Classificação do Mundial de Pilotos de 2018:

1° Sebastian Vettel - Ferrari - 146 pontos

2° Lewis Hamilton - Mercedes - 145 pontos

3° Kimi Raikkonen - Ferrari - 101 pontos

4° Daniel Ricciardo - RBR - 96 pontos

5° Max Verstappen - RBR - 93 pontos