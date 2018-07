BMW preocupada com etapa de Lime Rock da IMSA

A próxima etapa da IMSA será realizada no apertado circuito de Lime Rock Park, no dia 21 de julho. Com características singulares, o traçado é protagonista de vários acidentes. Com um grid diversificado com o WeatherTech, a preocupação é grande.

Lime Rock também marca a metade do campeonato. Pensando nas próximas etapas e com um retrospecto modesto (duas poles e dois segundos lugares em Sebring eMid-Ohio), o BMW Team RLL espera apresentar um desempenho superior.

Com duração de 2 horas e 40 minutos, a equipe vai estrear pintura alusiva ao filme “Missão: Impossível – Efeito Fallout”. Connor de Phillippi e Alexander Sims estarão dividindo o M8 GTE #25, enquanto Jesse Krohn e John Edwards no #24.

Para o diretor da equipe, Bobby Rahal, o maior desafio da equipe é sair “ileso” da prova. “É sempre um desafio ter uma corrida sem problemas ou sem contato no Lime Rock Park, mas tivemos sucesso lá no passado. A estratégia do pit desempenha um papel importante, devido à falta de tempo do circuito. Estou confiante de que os carros serão competitivos. Espero que a corrida seja boa para nossa equipe.”