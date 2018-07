Há dez anos, um pódio da Fórmula 1 era formado pela última vez por dois brasileiros

Atualmente o Brasil não tem um piloto na maior categoria do automobilismo mundial, mas há dez anos, em 2008, o cenário era bem diferente. No dia 20 de julho daquele ano, Nelsinho Piquet e Felipe Massa subiram ao pódio no GP da Alemanha, com segundo e terceiro lugares, respectivamente.



O campeonato mundial de pilotos daquele ano era acirrado, com Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen e Felipe Massa brigando ponto a ponto pelo título. Depois de 18 etapas, os três estavam empatados com 48 pontos, mas o piloto inglês levava vantagem sobre os competidores da Ferrari, já que tinha uma vitória a mais; três contra duas de cada um.



Hamilton acabou vencendo aquela corrida e assumiu a liderança isolada do campeonato e acabou confirmando o título mundial no Brasil, na fatídica corrida onde Massa foi campeão por 30 segundos, antes de Hamilton ultrapassar Timo Glock na última curva do GP de Interlagos, ficando apenas 1 ponto a frente do brasileiro.