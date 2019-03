Ferrari domina a pré-temporada, mas Mercedes segue de perto

A pré-temporada da Formula 1 em 2019 chegou ao fim, na última sexta-feira (1), em Barcelona, e a Scuderia italiana saiu na frente, com a atual campeã, Mercedes, marcando o segundo melhor tempo. Vettel marcou um 1m16.221s, enquanto Hamilton ficou apenas 3 milésimos atrás, com 1m16.224s. O tempo do tetracampeão alemão foi o mais rápido da história das pré-temporadas no circuito da Catalunha.

Na frente, mas nem tanto...

Se engana quem pensa que a Ferrari foi tão dominante assim. Os carros vermelhos fizeram 200 voltas a menos que as Flechas Prateadas, o que em tempos de pré-temporada faz muita diferença, já que uma série incontável de peças e cenários são testadas. Vettel acabou batendo no segundo dia devido a uma falha nos aros da roda e Leclerc perdeu muito tempo na pista enquanto a equipe investigava um problema nos sistemas de resfriamento. Ele também foi obrigado a parar na pista por conta de um problema de exaustão. Leclerc conseguiu 463 voltas no total, o que o colocou em oitavo no geral, 71 atrás de Vettel e 175 atrás de Lewis Hamilton.



Subindo a montanha



Para Hamilton, o fato de a Mercedes ter conquistado o Campeonato de Construtores mais cedo na temporada anterior, fez com que a Ferrari começasse a trabalhar no carro de 2019 pelo menos um mês antes, deixando sua equipe um pouco atrás nesse início de ano.



"Se parece que você não vai conseguir conquistar o campeonato, você pode afastar alguns membros da equipe mais cedo para que comecem a desenvolver o carro do próximo ano. Então, muito provavelmente, eles começaram a desenvolver esse carro pelo menos um mês antes de nós", disse.



As mudanças nas regras para a aerodinâmica também podem ter ajudado a Ferrari, segundo Hamilton, e o gerenciamento de recursos também pesa.



''Você só tem uma certa quantidade de recursos que pode usar. Quer continuar tentar vencer o campeonato atual ou quer desistir para garantir que o próximo ano seja bom?", finalizou.



Agora, a Mercedes precisa converter toda a rodagem nos testes em dados que resultem em estratégias vencedoras.

RBR prejudicada por acidente



Foi assim que a RedBull começou a temporada. O acidente de Pierre Gasly, seguido por um problema na caixa de câmbio deixou a equipe Austríaca em oitava no número de voltas completadas, apenas 833. O melhor tempo também foi prejudicado, com 1m:17.091s, cerca de 8 décimos atrás de Mercedes e Ferrari. Mesmo assim, a parceria com a Honda parece estar dando certo, com o motor dando mostras de que é o melhor já desenvolvido pela montadora desde sua volta à F1, em 2015. O motor têm sido confiável e mostrou o potencial necessário para ser rápido.



The Best of the Rest



É assim que a equipe que fica em 4º na colocação é chamada, já que Ferrari, Mercedes e RedBull parecem estar muito a frente. Nesta luta, pelo menos 3 equipes se mostram fortes: Haas, Renault e Racing Point (antiga Force India).



Pelos lados da Haas, que a cada ano vem se mostrando mais forte, uma simulação de corrida realizada nos últimos minutos dos testes mostrou que a equipe norte-americana pode chegar perto até mesmo do top 3, quando Kevin Magnussen marcou um rápido 1m:17.076s. Um a surpresa mas nem tanto, já que muitas partes do motor do VF-19 são iguais as da Ferrari SF90.



A Renault começou os testes liderando no primeiro dia, com Nico Hulkenberg marcando a volta mais rápida até então (1m:17.393s) . No geral, a equipe se mostrou mais forte que as concorrentes na luta pela liderança do meio do grid, com um rápido 1m:16.843 s, apenas 0,6s atrás de Ferrari e Mercedes. O fato de ter conseguido rodar 961 voltas, ficando em terceiro no quesito, também mostra que a equipe francesa vem forte do ponto de vista de confiabilidade. O chefe da equipe técnica do motor, Remi Taffin, disse que a nova unidade está atingindo todas as metas estabelecidas durante o inverno, dando um dos maiores passos da equipe no desempenho sob os regulamentos turbo-híbridos que foram introduzidos em 2014.



De nome novo mas seguindo a tradição. É assim que Racing Point chega para 2019, continuando sua série de testes abaixo do esperado. Foram apenas 625 voltas, ficando na frente apenas da Williams no quesito, e marcando um lento 1m:17.556s. Mas a equipe é conhecida pelos bons resultados mesmo com pré-temporadas ruins, e se agarra nisso para tentar o título de melhor do resto. É difícil ficar animado com o carro rosa após os testes de Barcelona, mas isso não é uma sensação nova.



O final do grid



É onde devem ficar McLaren, Toro Rosso, Sauber e Williams. Das quatro, quem se mostrou mais forte para brigar com o grid intermediário foi a Toro Rosso, ao marcar um 1m:16.882 s, com 935 voltas completadas, ficando em 4º no quesito. A pré-temporada da irmã da RedBull parece ter sido sólida, com os dois pilotos marcando tempos na casa dos 1m:16s. O novo carro é baseado na traseira do RedBull do ano passado, que foi acoplado ao motor Honda usado por ambas as equipes neste ano. O uso de uma caixa de câmbio e suspensão com um ano de idade permitiu a Toro Rosso começar a trabalhar mais cedo no resto do carro.



A Sauber, que agora correrá com o nome Alfa Romeo, conseguiu completar 922 voltas, marcando um tempo de 1m:17.239 s. O início de pré-temporada tinha sido bom, mas a segunda semana fez o time suar muito para chegar perto da casa dos 1m16s. É bom ficar de olho no carro vermelho e branco guiado por Kimi Raikkonen nos treinos e na qualificação em Melbourne.



A McLaren conseguiu ficar dentro da margem dos 1m16s, ao completar 874 voltas e marcar um 1m:16.913 s, no oitavo dia de treinos. Foi um bom começo de segundo teste para a equipe de Lando Norris e Carlos Sainz, que também parece estar forte na briga para chegar ao meio do grid.