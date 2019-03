Temporada de 2019 da F1 começa hoje; confira os horários

Enfim a espera pela nova temporada da Formula 1 terminou. A noite desta quinta-feira (14) marca o início do novo ano na categoria. Foram três meses de muito trabalho e testes para as equipes, que chegam a Melbourne com muitas mudanças.



De início, será a temporada com a média de idade mais baixa da história da F1, com as equipes apostando em jovens talentos, como Leclerc, Gasly, Verstappen, Lando Norris, Lance Stroll, Alexander Albon e George Russell. Também será o ano com o maior número de mudanças nas duplas de pilotos, com apenas Mercedes e Haas mantendo as suas - Mercedes com Hamilton e Bottas, Haas com Grosjean e Magnussen. Outra grande mudança é a aposta da Ferrari no jovem talento Charles Leclerc, que fez sua estreia na F1 em 2018, e agora tem o enorme desafio de se sair bem com a Scuderia Italiana.



Tudo isso será colocado a prova em Melbourne, neste final de semana. Confira o horário dos treinos, qualificação e corrida:



Treino Livre 1 - 22h00, quinta feira (14).

Treino Livre 2 - 02h00, sexta feira (15).

Treino Livre 3 - 00h00, sábado (16) - madrugada de sexta para sábado.

Qualificação - 03h00, sábado (16).

Corrida - 02h10, domingo (17).



Todos no Horário de Brasília.