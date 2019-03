F1: Toto Wolff diz que Bottas redescobriu sua forma de superestrela júnior

Valtteri Bottas começou o ano de forma avassaladora. O Finlandês dominou por completo o GP da Austrália, terminando com impressionantes 20 segundos a frente do atual campeão e seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton. A virada de temporada parece ter feito bem ao piloto da Mercedes, que quase conseguiu a pole position para a primeira corrida de 2019, mas acabou ficando apenas 0s112 atrás de Hamilton.



Para Toto Wolff, diretor da Mercedes e que teve papel fundamental no início da carreira de Bottas, a pilotagem de domingo fez o Finlandês voltar no tempo para quando era uma estrela das categorias de base da Formula 1.



"Em 2008 recebi um telefonema de um menino que pediu uma reunião. Estava nevando em Viena e esse jovem finlandês entrou com um pulôver, sem casaco e pediu conselhos", revelou.

“Aquele jovem garoto passou a dominar a Fórmula Renault, em um ano com nomes como: Jean-Eric Vergne, Daniel Ricciardo e Roberto Merhi, e ele liderou quase toda a temporada. Este é o Valtteri Bottas que eu vi domingo", completou



Para Wolff, o resultado obtido é apenas um reflexo da nova mentalidade do Finlandês, que admitiu que queria ser um piloto mais duro nesta temporada.



"Como ele se recuperou de ser considerado fraco para a posição de piloto da Mercedes para conquistar uma das vitórias mais dominantes que temos visto nos últimos anos, nos mostra o potencial humano e o quanto é a mente é algo forte", finalizou.



Bottas é o líder do campeonato de pilotos com 26 pontos, já que além dos 25 da corrida, ele também conseguiu a volta mais rápida, que vale um ponto. Hamilton é o segundo com 18, seguido por Verstappen, 15.



A próxima corrida acontece daqui a duas semanas, no Bahrain, entre os dias 28, 29, 30 e 31 de março.