Da F2 à F1! Juan Manuel Correa é o novo piloto de desenvolvimento da Alfa Romeo

Nascido no Equador e com nacionalidade estadunidense, o piloto de Fórmula 2, Juan Manuel Correa, terá sua primeira experiência profissional em uma equipe de F1. O latino foi chamado pela Alfa Romeo para se tornar o piloto de desenvolvimento do time para a temporada 2019.

Correa vai trabalhar ao lado do piloto finlandês e principal da Alfa Romeo, Kimi Raikkonen, e do novato Antonio Giovinazzi. Além dos pilotos de testes Tatiana Calderon e Marcus Ericsson.

Diretor da Alfa Romeo, Fred Vasseur falou sobre a contratação e revelou ansiedade pelo piloto de 19 anos.

"Juan Manuel estará assumindo um novo desafio com a nossa equipe como nosso piloto de desenvolvimento e estamos ansiosos para avançar ainda mais suas habilidades em apoio ao seu progresso como piloto de corridas."

Fala, Correa!

O condutor latino também falou e revelou seu apreço pela tradição da Alfa.

"Ter recebido essa oportunidade e fazer parte de uma equipe e marca tão icônicas no automobilismo, a Fórmula 1 em particular, é um privilégio para qualquer piloto. Eu farei o meu melhor para honrar a oportunidade que me foi dada e quero agradecer a Fred e toda a Alfa Romeo Racing Team por me ter. Estou animado com o que o futuro tem que aguentar."

Correa voltará à ação na Sauber Junior Team quando a temporada da F2 começar, oficialmente no Bahrein, de 29 a 31 de março.