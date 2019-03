Leclerc larga em primeiro após recorde no Bahrein; Hamilton vê Ferrari mais rápida nas retas

O jovem piloto da Ferrari, Charles Leclerc, fez história na qualificação para a segunda corrida da temporada de 2019 da Formula 1, no Bahrein. Ele se tornou o único monegasco a conquistar uma Pole Position na categoria. Também conseguiu a volta mais rápida da história do circuito de Shakir, e de quebra bateu o veterano e vitorioso companheiro de equipe, Sebastian Vettel. O recorde da pista agora é de 1m27s866. Leclerc falou sobre a emoção de sua primeira pole na F1.



"Eu estou extremamente feliz. Seb é um piloto incrível, mas eu estou muito feliz de ser pole", disse.



Do outro lado, Vettel procurou apenas elogiar seu companheiro de equipe. "Talvez eu tenha sido um pouco tímido no segundo setor, mas acho que Charles fez um ótimo trabalho hoje e merece estar na pole.O principal é que fizemos o trabalho, esse fim de semana o carro ficou muito melhor", afirmou.



A Mercedes andou atrás da Ferrari em todas as sessões de treino livre neste final de semana, e a expectativa era de que a equipe alemã acionasse o já famoso modo do motor com mais potência para a qualificação. Embora os tempos de Hamilton e Bottas tenham melhorado consideravelmente, não foi o suficiente para parar a dupla da Ferrari, que conquistou a primeira fila do grid.



Para Hamilton, o circuito favorece a Scuderia italiana, enquanto que a Flechas de Prata sofre com as longas retas.



"De alguma forma, eles conseguiram alcançar muito mais velocidade nas retas. Para nós, o carro está bom, mas acredito que ao longo dos anos este não tem sido um circuito que nos encaixamos. Nas retas foi onde justamente nós perdemos bastante tempo", enfatizou.



Lewis marcou um tempo de 1m28s190 e conseguiu a terceira posição no grid, logo a frente de Bottas, que cravou 1m29s256. O Inglês crê numa boa corrida no domingo e pretende dar trabalho à Ferrari.



"Charles fez um trabalho incrível. Amanhã é o dia mais importante e daremos uma boa luta à Ferrari", completou.



RedBull ameaçada?



A primeira corrida da temporada já não tinha sido muito positiva para a RedBull, apesar do pódio conquistado por Verstappen. A preocupação da equipe é com Pierre Gasly, que terminou apenas em 11º, fora dos pontos. Desta vez, no Barein, o holandês conseguiu novamente colocar uma boa volta e vai largar em 5º, mas Gasly foi eliminado no Q2, e vai largar da 13ª colocação.



Com isso a disputa no meio do grid fica mais intensa, com a Haas e McLaren conseguindo passar os quatro carros para o Q3. A equipe norte-americana larga em 6º (Magnussen), e 8º (Grosjean), enquanto a equipe britânica ficou com 7º e 10º lugar, com Sainz e Norris.



A largada para o GP do Barein será às 12h10 deste domingo (30).



Confira o grid completo: