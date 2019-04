Fernando Alonso de volta à Fórmula 1? Espanhol quer sair do WEC

Bicampeão da Fórmula 1, Fernando Alonso propôs sua volta à categoria na próxima temporada por não pretender renovar seu contrato com a Toyota no WEC para 2019/20. E levando em consideração sua fala em novembro do ano passado, o desejo do espanhol em trocar de série é nítido:

"Eu sinto que preciso recarregar um pouco as baterias. Mas em 2020 pode ser uma temporada completa na IndyCar, uma temporada completa na F1, uma temporada completa em uma série diferente."

Desde que se aposentou da F1, Alonso já venceu as 24 Horas de Daytona, treinou uma McLaren F1 no e também provou um carro do Rally DakarIndy500, em maio, e nas 24 Horas de Le Mans, no mês seguinte.

Chefão da McLaren, Zak Brown recentemente não aprovou a ideia de Alonso fazer uma época completa na IndyCar, apesar da equipe inglesa estar considerando entrar na categoria e fazer um ano completo já em 2020.