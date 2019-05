25 anos sem Senna: mundo da Fórmula 1 se rende em homenagens 

Nesta terça-feira (1), a morte do piloto Ayrton Senna completa 25 anos. Aquele domingo do Grande Prêmio de Ímola jamais será esquecido, tanto pela morte do brasileiro, como pelo também acidente fatal de Ronald Ratzenberger e o susto com Rubens Barrichello.

O mundo da Fórmula 1 prestou homagens ao tricampeão nas redes sociais. Confira:

Reflecting on the life of a racing legend as we commemorate 25 years since we lost our friend and colleague, Ayrton Senna. #SempreSenna 🇧🇷 pic.twitter.com/KRo7d5sGcp — McLaren (@McLarenF1) 1 de maio de 2019

I remember sitting next to my Dad and watching you on the TV from the age 4 or 5. Ayrton, the way you raced captivated me from the beginning and drew me closer to this sport. You are a pure, out-and-out racer, a true master, a hero. You will live on for eternity 📷 @MSI_Images pic.twitter.com/QXhYJUtJBl — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 1 de maio de 2019