Christian Horner diz que atualização nas RBRs para GP da Espanha é "bastante sutil"

A Red Bull deve mostrar algumas mudanças para o GP da Espanha, que acontece no próximo final de semana, entre os dias 9 e 12. De olho nas duas líderes, Mercedes e Ferrari, a equipe comandada por Christian Horner conseguiu um pódio na primeira corrida, em Melbourne, mas acabou apenas em quarto nas outras três corridas. Seguindo o cronograma do ano passado, quando um grande upgrade nas asas dianteiras e traseiras foi implementado, a equipe deve repetir a dose, mas com menos impacto.



"É bastante sutil (o upgrade). Serão as costumeiras atualizações de asa dianteira e traseira. É mais uma evolução do que uma revolução", disse Horner.



Horner ainda explicou que as novas peças focam em diferentes aspectos de balanço do carro e degradação dos pneus. Os pilotos da equipe, Verstappen e Gasly, tiveram dificuldades em acertar a temperatura dos pneus em Baku, mas tinham um ritmo de corrida melhor que Mercedes e Ferrari, com o holandês virando volta mais rápida atrás de volta mais rápida.



"Acho que diminuímos a diferença desde o começo do ano. Em Melbourne tivemos uma corrida forte e Max estava pressionando Hamilton a maioria da corrida. O Bahrein foi uma corrida dura para nós, mas expôs algumas coisas que conseguimos melhorar desde então. A China foi uma corrida mais forte, e Baku ainda mais, em uma pista que historicamente não favorece nossos pontos fortes", comentou



A Red Bull tem tido um caminho de atualizações e upgrades constantes desde o início da temporada, fazendo várias alterações no carro. Dos testes de pré-temporada, a equipe conseguiu implementar um mudança nas asas que ficam na saia do carro, mas ficaram limitados a isso já que Gasly sofreu uma acidente na segunda semana de testes.