Faltam detalhes para que GP do Brasil de 2020 da F1 seja no Rio de Janeiro

O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 está perto de mudar de estado. Em evento realizado na última quarta-feira (8), no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro, o governo do estado Wilson Witsel e o prefeito Marcelo Crivella afirmaram que estão em negociações “bastante avançadas” para que o GP saia de Interlagos, São Paulo, e vá para Deodoro, no Rio de Janeiro.

Além das etapas da Fórmula 1, o objetivo é garantir também etapas da Moto GP no estado. Segundo os governantes, já existe um termo de compromisso assinado para a construção do autódromo, que receberá o nome do tricampeão Ayrton Senna.

Caso confirmado, a F1 estaria de volta ao Rio de Janeiro após 31 anos, quando o GP do Brasil era disputado no Autódromo de Jacarepaguá, na zona oeste do estado.